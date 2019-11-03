遙控機殺人！死者父怒罵「太扯」：提國賠　美籍選手到場嚇傻

記者趙蔡州／綜合報導

屏東墾丁龍磐公園2日下午發生死亡意外，35歲林姓女子抱著2歲兒子在散步時，遭一架在比賽中失控的遙控滑翔機擊中，導致其頭殼破裂、血濺滿地當場死亡，兒子則是脖子撕裂傷送醫。死者父親接獲女兒的死亡通知不敢置信，直呼事件真的太離譜，除追究相關民、刑事責任外，未來也會聲請國賠。

35歲林女居住在台南市，丈夫則在新北市工作，她與家人2日一起到南台灣旅遊，下午安排在墾丁龍磐公園賞景。事件發生時，她抱著2歲兒子在步道上欣賞風景，不料就被從天而降的滑翔機高速砸中頭部，當場頭殼破裂、血流滿地慘死，強大的衝擊力也讓滑翔機破碎一地。

▲林姓女子與家人到龍磐公園賞景，不料被滑翔機砸中頭部慘死。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於事件發生的實在太突然，同行人全被恐怖的場景嚇傻，有人反應過來後立刻上前將2歲男童抱開，避免孩子看見媽媽死亡的畫面。救難人員趕到現場後，初步判定林女已經死亡，男童脖子部位則有15公分撕裂傷，緊急送醫縫8針後沒有大礙。

據悉，龍磐公園2日開始連續3天舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽，林女的死亡地點距離賽場約500公尺遠，肇事的57歲美籍選手David事後也趕到現場，得知自己的滑翔機砸死人嚇得不知所措。他向警方供稱，滑翔機剛開始還很正常，後來不知道什麼原因，就突然消失在他的視線，不久之後才聽說有撞到人。

▲肇事的57歲美籍選手David事後也趕到現場，得知自己的滑翔機砸死人嚇得不知所措。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方將David逮補後移送到恆春分局，原本想要立刻進行偵訊程序，不過因為翻譯人員無法及時趕到，對方也拒絕在夜間偵訊，因此偵訊可能要等到3日上午才能展開，相驗遺體及移送地檢署的時間也將往後延，全案目前朝過失傷害致死的方向持續偵辦。

林女到龍磐公園賞景，莫名被遙控滑翔機砸死，死者家屬都無法接受。林女母親表示，他們遠遠的就看見有活動在進行，沒想到這麼遠的距離都還會發生意外，「直接打在我女兒後腦杓」、「真的是很離譜」。林女父親直呼事件太扯了，除追究相關的民、刑事責任外，未來也會聲請國賠。

▲林女到龍磐公園賞景，莫名被遙控滑翔機砸死，死者家屬都無法接受。（圖／記者陳崑福翻攝）

無動力滑翔機起源歐洲，台灣玩家有接近100多人，國內基隆、台東、苗栗等地都有飛場，而龍磐公園的地形優良且風勢強勁，被國際選手評為全球最佳飛行點，滑翔機國際大賽多會選在龍磐公園舉辦，每次都會吸引各國許多好手前來參加，連世界紀錄也是台灣選手在墾丁創下。

滑翔機比賽的判定方式，便是滑翔機在100公尺的距離內做出10次的折返動作，看誰使用的時間最短，便可奪得冠軍，平均所有選手100公尺都可以飛出28秒的成績，相當於時速130公里，最快接近200公里。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

