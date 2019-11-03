龍磐公園滑翔機砸死人　墾管處不排除未來禁辦！玩家籲勿因噎廢食

▲墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機砸死林姓婦人意外事件，墾管處聲明表示，「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁龍磐公園2日下午發生全球罕見的無動力滑翔機（遙控飛機）砸死林姓婦人意外事件，墾管處為此發表聲明表示，「未來若無法完全排除意外可能，將不再同意辦理。」

▲恆警押解美籍男子偵訊。

消息傳開，由於龍礱公園是職業玩家們心中玩無動滑翔機的世界級場地，一片惋惜聲，期盼墾管處不要因噎廢食，在安全維護檢視後，不應該放棄這個能舉辦國際賽事的聖地，減少國際選手看見台灣的機會。

台南市林姓婦人昨天下午和家人到墾丁龍礱公園散步，意外遭到美籍男子操控無動力滑翔機砸死、手中2歲男童頸部等受傷，由於這件起意外，全世界少見，操控無動力滑翔機比賽操控安全性引起討論。

龍磐公園管理單位墾管處對此發表聲明指出，該比賽活動2019年 8 月 19 日提出活動企劃申請，經審核後依往例同意辦理，並要求主辦單位針對活動進行保險及建立安全及預防機制；對於2日下午發生意外深感遺憾，除即刻要求停止活動辦理，並責請主辦單位確實檢討意外原因，及對死傷民眾負起賠償責任。

墾管處並強調，要求主辦單位應確實檢討意外發生原因，未來若無法完全排除意外可能，該處將不再同意辦理。而涉嫌過失致死罪嫌的美籍男子昨晚被警方帶回調查，因翻譯問題且及拒絕接受夜間偵訊，目前由恆春警方偵訊中，訊後會依過失致死罪送。另報請屏東地檢署下午驗屍，交由檢察官複訊。

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