以為自己是員工...他夜晚徘徊加油站　脖子上一張小卡派上用場

▲失智男徘徊加油站不知所措，警助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區大同路一段的加油站日前晚間6時許，有一名呂姓男子臉色十分焦慮得在站內不停徘徊，長達半小時之久，巡邏員警到場關心，才發現呂男疑似患有失智症，所幸他脖子上有戴一張防走失小卡，得以快速聯絡上其家人，平安讓呂男返家。

當時呂男在加油站面對員警的關心，吱吱嗚嗚說不清楚自己是誰，也無法明確表達家中住址，只不斷重複說著自己是來加油站工作等語，疑似患有失智症，員警只好先將呂男帶回派出所查證身分。

進到派出所內，員警見呂男的脖子上有懸掛一張家屬自行製作的防走失小卡，成功聯繫上呂男的女兒。女兒起初還以為父親卡到什麼刑事案件，火速前來派出所，在員警解釋原委後，才放下心來並表示感謝。員警也叮嚀家屬可向社會局申請防走失手鍊，以利警方能更迅速透過手鍊上的編號為走失者找到回家的路。

▼警透過失智男脖子上的防走失小卡順利聯繫上其女兒。（圖／記者孫于珊翻攝）

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