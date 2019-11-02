高雄最美森林圖書館「悅誠廣場」　11/7~11/24全館感謝慶滿3000送300

▲「悦誠廣場」是興富發集團跨足百貨商場的第一個代表作品，還沒滿周年卻在南台灣打響了名號。

圖、文／興富發建設提供

每年的第四季是各家百貨商場角逐周年慶商機的重要季節，不論品牌或者是百貨都趕這波買氣帶動業績，顧客也可以靠著百貨提供的高回饋和促銷搶到好的優惠商品。今年7月3日正式開幕的「悦誠廣場」，是興富發集團跨足百貨商場的第一個代表作品，雖然還沒滿周年，這間標榜充滿綠意、書香與陽光的全新社區型商場，卻也在南台灣打響了名號。自六月試營運以來短短不到半年時間，創造了「巨型網美書牆」、「最有氣質的購物商場」等美稱，不僅在FACEBOOK上創造了近2萬人次的打卡量，時下年輕網紅網美喜愛使用的IG也可常見悦誠廣場內的各處景象，合計加總已突破2萬人次。趁著這波周慶潮，悦誠廣場也將在11月7日至11月24日規劃共計18天的「喜悅感謝慶」活動要來答謝自開幕以來一直很支持與照顧悦誠廣場的顧客們。

▲巨型網美書牆。

全檔期18天，週週卡友來店禮，天天贈獎享回饋

贈獎方面，悦誠廣場這次相當大方，整檔期每天都有贈獎活動，其中主打11月7日至24日全館消費滿3000送300元活動，活動期間顧客持會員卡至悦誠廣場全館指定專櫃消費累計滿3,000元即可兌換300元抵用券，抵用券除屈臣氏及儲值星巴克外皆可十足抵用。而一樣是興富發的自有品牌「悦誠超市」也祭出了滿千送百活動，11月7日至24日期間於超市消費滿1000元即可兌換100元的超市抵用券。

還有週週卡友來店禮活動，會員只要期間消費單筆300元，即可兌換當期的限量2000份來店禮。11月7日至10日是妙管家炫彩婉匙組，11月14日至17日是得意廚房紙巾6入裝，11月21日至24日是BLACK HAMMER的750ml玩色運動水壺。此外，針對餐飲美食，在活動期間消費，可享點數3倍送的優惠；而活動期間悦誠廣場更規劃了「週二超級會員日」活動期間的每週二會員可享整日停車的優惠福利。

▲BLACK HAMMER的750ml玩色運動水壺。

集團旗下餐飲王牌 「豐悦匯」、「探饈」超殺優惠回饋

商品部分，許多品牌推出首四日「買一送一」或「百元商品」優惠，像是樂扣樂扣全品項出清商品全面2折起，服飾類商品均有做折扣外加滿額現抵之優惠，再搭配悦誠廣場提供的滿千送百抵用券，折扣下殺優惠藏在細節裡；而興富發集團旗下的自有品牌「豐悦匯」日式料理吃到飽餐廳祭出11月7日至28日平日四人同行贈1人餐券的回饋，優惠下看75折；集團另一品牌「探饈」鐵板燒則是推出首4日滿500現折100與其他期間滿500贈100之優惠；還沒餓到想吃正餐也沒問題！

▲「悅誠廣場」自營品牌豐悦匯。

網美打卡熱點，假日活動不間斷，親友歡聚好時光

悦誠廣場與其他商場最不一樣的地方就在於活動了。每到周末午後，悠閒地來到晴天園地，可以享受美妙的音樂，或是讓孩子們和說故事姐姐們一同互動遊戲，又或著是乾脆來個親子手做教學，都是很好很適合全家一同分享的美好時刻；11月的晴天園地也是每周四到周日的活動都不間斷，有11月9日的DO RE MI姐姐說故事，11月10日的造型汽球教學，11月期間大提琴和撒克斯風的音樂演奏，還有11月23、24日的超酷花式溜冰體驗教學，11月30日的YAMAHA兒童音樂故事屋…滿滿的活動，要讓來到悦誠廣場的顧客都感到享受生活的美好。

▲親子遊樂活動。

更多關於「喜悅感謝慶」的活動訊息可上悦誠廣場官網https://www.joyplaza.com.tw或悦誠廣場粉絲專頁https://www.facebook.com/joyplaza01

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