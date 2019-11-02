　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高雄最美森林圖書館「悅誠廣場」　11/7~11/24全館感謝慶滿3000送300

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼悅誠廣場,高雄,興富發。（圖／興富發建設提供）

▲「悦誠廣場」是興富發集團跨足百貨商場的第一個代表作品，還沒滿周年卻在南台灣打響了名號。

圖、文／興富發建設提供

每年的第四季是各家百貨商場角逐周年慶商機的重要季節，不論品牌或者是百貨都趕這波買氣帶動業績，顧客也可以靠著百貨提供的高回饋和促銷搶到好的優惠商品。今年7月3日正式開幕的「悦誠廣場」，是興富發集團跨足百貨商場的第一個代表作品，雖然還沒滿周年，這間標榜充滿綠意、書香與陽光的全新社區型商場，卻也在南台灣打響了名號。自六月試營運以來短短不到半年時間，創造了「巨型網美書牆」、「最有氣質的購物商場」等美稱，不僅在FACEBOOK上創造了近2萬人次的打卡量，時下年輕網紅網美喜愛使用的IG也可常見悦誠廣場內的各處景象，合計加總已突破2萬人次。趁著這波周慶潮，悦誠廣場也將在11月7日至11月24日規劃共計18天的「喜悅感謝慶」活動要來答謝自開幕以來一直很支持與照顧悦誠廣場的顧客們。

▲▼悅誠廣場,高雄,興富發。（圖／興富發建設提供）

▲巨型網美書牆。

全檔期18天，週週卡友來店禮，天天贈獎享回饋
贈獎方面，悦誠廣場這次相當大方，整檔期每天都有贈獎活動，其中主打11月7日至24日全館消費滿3000送300元活動，活動期間顧客持會員卡至悦誠廣場全館指定專櫃消費累計滿3,000元即可兌換300元抵用券，抵用券除屈臣氏及儲值星巴克外皆可十足抵用。而一樣是興富發的自有品牌「悦誠超市」也祭出了滿千送百活動，11月7日至24日期間於超市消費滿1000元即可兌換100元的超市抵用券。

還有週週卡友來店禮活動，會員只要期間消費單筆300元，即可兌換當期的限量2000份來店禮。11月7日至10日是妙管家炫彩婉匙組，11月14日至17日是得意廚房紙巾6入裝，11月21日至24日是BLACK HAMMER的750ml玩色運動水壺。此外，針對餐飲美食，在活動期間消費，可享點數3倍送的優惠；而活動期間悦誠廣場更規劃了「週二超級會員日」活動期間的每週二會員可享整日停車的優惠福利。

▲▼悅誠廣場,高雄,興富發。（圖／興富發建設提供）

▲BLACK HAMMER的750ml玩色運動水壺。

集團旗下餐飲王牌 「豐悦匯」、「探饈」超殺優惠回饋
商品部分，許多品牌推出首四日「買一送一」或「百元商品」優惠，像是樂扣樂扣全品項出清商品全面2折起，服飾類商品均有做折扣外加滿額現抵之優惠，再搭配悦誠廣場提供的滿千送百抵用券，折扣下殺優惠藏在細節裡；而興富發集團旗下的自有品牌「豐悦匯」日式料理吃到飽餐廳祭出11月7日至28日平日四人同行贈1人餐券的回饋，優惠下看75折；集團另一品牌「探饈」鐵板燒則是推出首4日滿500現折100與其他期間滿500贈100之優惠；還沒餓到想吃正餐也沒問題！

▲▼悅誠廣場,高雄,興富發。（圖／興富發建設提供）

▲「悅誠廣場」自營品牌豐悦匯。

網美打卡熱點，假日活動不間斷，親友歡聚好時光
悦誠廣場與其他商場最不一樣的地方就在於活動了。每到周末午後，悠閒地來到晴天園地，可以享受美妙的音樂，或是讓孩子們和說故事姐姐們一同互動遊戲，又或著是乾脆來個親子手做教學，都是很好很適合全家一同分享的美好時刻；11月的晴天園地也是每周四到周日的活動都不間斷，有11月9日的DO RE MI姐姐說故事，11月10日的造型汽球教學，11月期間大提琴和撒克斯風的音樂演奏，還有11月23、24日的超酷花式溜冰體驗教學，11月30日的YAMAHA兒童音樂故事屋…滿滿的活動，要讓來到悦誠廣場的顧客都感到享受生活的美好。

▲▼悅誠廣場,高雄,興富發。（圖／興富發建設提供）

▲親子遊樂活動。

更多關於「喜悅感謝慶」的活動訊息可上悦誠廣場官網https://www.joyplaza.com.tw或悦誠廣場粉絲專頁https://www.facebook.com/joyplaza01

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
番茄梅阿婆「剩下算50元」！她付錢變秤兩計算…網怒揭話術
購物慾大爆發怎麼辦？用「衛生紙」解決　簡單一招不傷本
李興文兒賣場露鳥　IKEA：坐過的椅子、馬桶全換掉了！
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高雄大八停業！悅誠廣場「規劃40％美食」開幕　網驚：超漂亮

雙11系列活動開跑！　夯品＋折價券大放送、手機APP搶整點特賣更划算

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

AI助攻！電商雙11力拚業績翻倍　免消費抽iPhone11、百萬賓士1111元起標

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

「可手洗」的洗衣機降臨！媽媽大推很會洗　而且安靜到忘了它的存在

高雄最美森林圖書館「悅誠廣場」　11/7~11/24全館感謝慶滿3000送300

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

高雄最美森林圖書館「悅誠廣場」　11/7~11/24全館感謝慶滿3000送300

東森自然美進駐台中文心秀泰！開幕限定「NB-1課程、影城加碼禮」寵愛中部客

李興文兒賣場露鳥　IKEA：坐過的椅子、馬桶全換掉

女孩們的夢幻婚戒！楊丞琳與三對明星夫妻也選了鑽石之王

悠樂芳精油花屋「絕美拍照花牆＋精油乾燥花束」讓女孩徜徉都市香氛花園

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

【廣編】樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機　信用卡最高回饋刷卡金2,000元

【廣編】樂天市場歡慶11週年雙11　夢幻高人氣單品獨賣1折起

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

桃園陽明高中校慶變調！　500師生穿黑衣喊「換校長！」教育局調查

台灣花卉內銷量逐年減！　業者憂：要自己想辦法去適應

黃玉榮遭仇家報復被「斷根」！吳婉君「猛盯下體」笑噴：好像在接生

尷尬！禮生端媽祖金盆芙蓉水　柯文哲竟會錯意伸手下去洗

挑食小汪聽到「吃飯飯」竟怕到發抖　媽看傻眼：我真的沒有罵牠

想餓死癌細胞？別傻了…專家曝研究：「嚴格素食」可抑制腫瘤生長

蔡賴同台造勢　蔡英文：2020台灣要贏！籲支持民進黨國會過半

毛燥髮變柔亮只要3秒！造型神器ghd聖誕限定版　裝在手提箱裡好想要

5566南部不能亡！　萬張門票5分鐘秒殺...許孟哲感動：以為賣不完

詹姆斯、唐西奇同場破30分大三元　湖人OT完爆獨行俠

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

消費熱門新聞

Ikea丟棄李興文兒坐的椅子

下班衝了！SUBWAY買一送一倒數4小時

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

李興文兒深夜大鬧 苦主IKEA說話了

付1元拚「百萬購物車」淘寶幫買單

楊丞琳曬海瑞溫斯頓大鑽戒

悠樂芳精油花屋「絕美花牆」超好拍

買二送一！量販店歐洲週、葡萄酒展開跑了

台酒暖心麵館神助攻　9天攻陷她

昇基歐巴推薦貢茶系列11/1上市

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

樂天市場歡慶11週年雙11

樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

更多熱門

相關新聞

媽祖「張如君」轉跑道成功變身選美教主　

媽祖「張如君」轉跑道成功變身選美教主　

在山東濟南舉行的旭美2019第14屆全球城市形象大使世界盃總決賽進入倒數計時，而這場比賽也是全球關注的焦點，除了選美比賽結合城市形象概念，透過「文旅城市」來行銷，全球城市形象大使比賽的幕後推手，是來自高雄的「選美教母」張如君，也是過去曾經飾演過媽祖角色的知名藝人。

壁咚女神！她一個move閃開　小帥弟糗撞牆

壁咚女神！她一個move閃開　小帥弟糗撞牆

不選台北市？全台第一家家樂福、好市多都選高雄原因曝光

不選台北市？全台第一家家樂福、好市多都選高雄原因曝光

再嫁母討1萬扶養費　前夫兒打臉

再嫁母討1萬扶養費　前夫兒打臉

台南、高雄交易月增逾16%　永康、楠梓最搶手

台南、高雄交易月增逾16%　永康、楠梓最搶手

關鍵字：

悅誠廣場高雄興富發

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

今年國定假日休完了！2020有7連假放

《玩很大》元元：我們結婚了！

租客佔房子60年　房東過世討不回

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面