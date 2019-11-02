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榮騰公司違法吸金逾48億害投資人輕生　陳姓夫妻重判18年

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▲桃園市榮騰網路公司違法吸金逾48億元，地院依違反銀行法重判負責人陳為榮18年有期徒刑，圖為其設計的三角矩陣圖形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市榮騰網路公司違法吸金逾48億元，地院依違反銀行法重判負責人陳為榮18年有期徒刑，圖為其設計的三角矩陣圖形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市榮騰網路行銷公司負責人陳為榮自2013年10月起以多層次傳銷為噱頭，吸引逾3萬民眾投入資金購買會員資格，陳設計「三角矩陣」，誆稱投資者最高可獲30倍投資報酬率，違法吸金逾48億元，地院法官認為陳為榮等人造成會員財產損害甚鉅，甚有投資人為此輕生，嚴重危害國家金融秩序，地院依違反銀行法重判陳為榮18年、妻子陳宥麒12年有期徒刑，榮騰公司罰金1億元。

本案被告還包括營運中心負責人巫政陞、黃麟鈞、黃唯品各判1年8個月、1年6個月與1年2個不等有期徒刑。

地院判決書指出，陳為榮設計「三角矩陣」投資制度模式，並向經濟部智財局申請專利，自2013年起在全台吸收會員，讓會員們相信加入會員，擁有「母球、子球、公球」且數量足夠，就可觀獲利；陳為榮誆騙投資者購買4200元商品取得會員資格，獲得1顆母球後，每月再花4200元購物，就能再獲得公球、子球、公司並加贈子球，每顆球若由會員能拉人入會等條件，都進入三角矩陣中，每筆4200元投資，會在3年後領回12萬元等投資報酬率。

陳以豐厚的獲利吸引不知情投資者投入資金，短短6年吸收逾2萬名會員，吸金約48.7億元，由於第一代榮騰會員加入速度減緩、獎金分配額變差，陳為榮於2016年10月成立「榮騰二」，祭出每月繳更多，短時間就有更高獲利吸引新會員加入，以解決榮騰公司前金不足窘境。

地院法官審酌，榮騰公司非法吸金規模龐大，對廣大會員造成嚴重財產損害，也危害國家金融秩序的安定，甚至有被害人因投資人因不堪虧損與經濟壓力因而輕生，法官認為，陳設立榮騰一、榮騰二局目，招募約3萬7900多名會員，規模龐大且妨害金融交易、社會經濟秩序甚鉅，且陳等人至今未返還犯罪所得給會員，法官審理後依違反銀行法將陳為榮等人重判，本案能上訴。

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