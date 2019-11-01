桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

▲桃園市某高中2名高二學生31日晚間無照雙載趕去打工途中，疑似未注意前方拖板車迴旋直接撞上，導致1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某高中高二2名男女學生，31日放學後雙載趕往打工途中，行經新生路段時，疑似未注意前方拖板車倒車迴旋閃避不及直接撞上，當場倒地昏迷不醒，其中騎車的宋姓男生送醫仍不治，鍾姓女生送醫後一度危急，但目前已逐漸好轉；其中宋姓少年並無駕照，校方指出，宋姓少年是低收入家庭，為幫助家計身兼2份工作，意外發生後學校已協助家屬處理後事。

警方指出，這起車禍發生於31日晚間約5時20分許，2名某高中高二學生騎車雙載經過中壢區新生路二段與大圳路路段，前方拖板車在該路口倒車準備迴旋轉向，無照騎車的宋姓少年搭載鍾姓少女來不及閃避直接撞上，2人頭部都重創，宋姓高中到院前已無生命跡象，鍾姓少女顱內出血，經轉送林口長庚醫院急救，昏迷指數為6，手術後已送加護病房觀察，根據院方透露，鍾女病情已有好轉趨勢。

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▲桃園市某高中2名高二學生31日晚間無照雙載發生意外，救護人員在現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方說，宋姓少年來自低收入戶，家中有5個小孩，他是老大還有4個弟妹，他很懂事，為幫助家計身兼2份工作，放學後幾乎都忙著打工，以往都是媽媽騎車載他去打工，但媽媽最近生產，產前幫他買了一輛機車代步，讓他騎車打工，沒想到反而發生意外。

學校還說，31日意外發生後，學校立即主動協助宋姓少年辦理後事，但他打工老闆與其就讀國中家長會同意協助捐助喪葬費用，減輕家庭經濟負擔，校方曾三令五申宣導沒有駕照學生不得騎車上下學，但依然發生憾事，未來學校會加強宣導。

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