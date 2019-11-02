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傅抱石之女傅益瑤　國寶級畫作一次飽覽

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文／時尚家居

（圖／　傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展　提供）

現代畫壇巨擘傅抱石之女傅益瑤，即日起至11月6日於中正紀念堂第一展覽廳，舉辦「傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展」，本展由墨海樓葉國新博士策畫，展出內容創下許多首例與特色，傅抱石的作品有20餘件，珍貴的是其中有幾件是孤品，不容錯過。

葉國新表示，傅益瑤是日籍華裔藝術家，在日本具有崇高地位，作品獨具個人語彙，獲世界多所博物館及日本名剎收藏，此次將會展出獲日本多座名寺收藏之超大尺幅障壁畫作如:《三千院四季圖》、《京都三十三間堂慈雲甘露觀音圖》；被評選為此次2020東京奧運文化支援項目的民間祭系列作品:《諏訪大社御柱祭》、《那智火祭》；完美沿襲其父筆法的仿父筆系列:《仿父筆-琵琶行》、《仿父筆-湘君涉江》；將父親灑礬法加以創新的雨雪景系列:《甲午春前得雪》、《氤氳桃花》；與中國景德鎮大師黃雲鵬及中國曾獲「中國工藝美術終身成就獎」的國寶級龍泉青瓷製作大師夏侯文合作之瓷上繪畫作品，都可在此展中一次飽覽，更是難得。

（圖／　傅抱石傅益瑤藝術鑑藏展　提供）

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葉國新特別推薦，傅抱石《曲原九歌山鬼圖》描述深山中的山神，深邃的眼神，飄散著濕髮站在風雨中等待愛人，卻未能如約相會的淒美故事，可以看到人物的情感不經意地從眼神與紛亂的細髮澎湃奔流，擁有著人間一切的情感。

另一幅《雲崗禮佛》是傅抱石唯一的一幅佛像，草稿由南京博物院收藏，完成品在日本，他運用果斷立挺的鐵線描刻畫山石，並用簡而精的靛色將山石的陰陽向背顯露，線條飽含著柔和如佛祖慈悲恩澤天地的情感，構圖新穎前衛。

傅抱石畫作非常稀有，全世界只有一千多幅，每才均價為新台幣2500萬元，是華人藝術市場的「億元俱樂部」龍頭，又因其山水、人物、仕女畫之氣、韻、生、動皆達中國畫最高境界。美國大都會博物館對近現代中國畫家，只辦過傅抱石的個展，足見其地位之崇高。

葉國新更展現其鑑定專業，特別規劃了一個展區，將傅抱石所使用的基底媒材、款印、書籍與風格演變等鑑定依據一一陳列讓參觀民眾透過實際的現場觀摩，以鑑定學角度一探一代巨匠傅抱石之究竟。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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