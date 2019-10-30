　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農機預算暴增被說選前撒錢　陳吉仲火了：不像某些人請假開空頭支票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲怒指，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會宣佈投入8億元預算補助大型農機，卻遭質疑選前撒錢，經費從原本5千萬暴增32倍至16億。農委會主委陳吉仲今（30日）下午在臉書反批，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，怒斥難道選舉到了，農民的權益就能放一邊？

陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。3年多以來，自己數百次下鄉與農民座談，許多基層農友都抱怨此政策杯水車薪，有調整的必要。因此實際去調查農友的需求，規劃預算，在今年年初先投入8億元推動「小型農機具補助計畫」，受到農友熱烈歡迎，至今已有8萬3千名農友提出申請，累積補助金額達到7.7億元。

請繼續往下閱讀...

▲▼大型農機。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲說，農機補助的政策其實長期都有，但是一直以來嚴重不足。（圖／農委會提供）

陳吉仲試問，如果農友不是有真實的需要，為何會有這種盛況？過去的政府閉起眼睛無視基層的需要，農委會跳出來解決，卻有媒體要來唱衰，這是作何居心？他說歡迎所有農業政策的討論，但必須基於專業與事實，可惜近1個月來，不只部分政治人物到處胡說八道、信口開河，部分立場明顯的媒體也有樣學樣隨之起舞，實在令人感嘆，難道選舉到了，農民的權益就可以放一邊？實在有失媒體的格調。

至於說大型農機補助對小農沒有幫助，陳吉仲表示，這更是斷章取義兼瞎子摸象的評論，故意挑起農友之間的對立。小型農機補助就是針對小農，協助農友節省家庭的勞動力，而大型農機補助則是要擴大農事服務的能量。

陳吉仲以水稻產業舉例，在人口老化下，大部分個體農戶不管是整地或是收割，都必須委託代耕來做，如果政府不投入資源擴大農事服務業的服務能量，只要產期一到，就會一再出現叫不到機器的情況，農民整個期作的辛苦就會付諸流水。部分媒體沒有注意到這些農業現場的實際情形，隨便用不專業的報導在批評，難道是以為台灣的小農還是用鋤頭在整地，用鐮刀在收割？

▲▼大型農機。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲火大說，最不需要的就是信口雌黃的政治話術。（圖／農委會提供）

陳吉仲強調，台灣農業要進步，靠的是用心了解農民的需求，專業解決農民的問題，最不需要的就是信口雌黃的政治話術、唯恐天下不亂的偏頗報導。執政的態度，一向都是只要農民有需要，就到現場去解決，不像某些人只在選舉的時候才請假去產地開空頭支票。不管是大型還是小型農機補助，只要農民真的有需求，明年甚至後年都會繼續辦理，如果16億預算不夠滿足農民的需要，還會再擴大，因為用心回應農民的聲音，才是農委會該做的事。

其他人也看了...

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

ET快訊
W女曝2人通話14分鐘！「張嘉郡愛得很卑微」選擇原諒周柏吟
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花公路142.8K路樹倒塌阻礙交通　交通一度單線雙向

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

「愛台灣博物館卡」650元全台展覽看到飽！預計12月開放預購

欠繳國道通行費強制執行案　11/1起能在超商繳款了

妹子機車被貼「孕婦停車證」！狂轉鑰匙一看傻眼　3千人瞪眼找碴：太強

高中英聽成績公布　F級考生4502人佔4.18%「近5年新低」

Gogoro潛規則！他騎1年聽聞「電池不能放地上」驚呆　網揭麻煩處：接點外露

30K妹「在家只能睡沙發」無奈搬！她繳房租吃土...又被狂討孝親費：該借錢？

餐廳妹被老人摸頭喊「乖孫欸」　同事聽了落淚道歉…提早下班去靈堂找阿公

滑手機姿勢錯誤「臉容易長皺紋」！　專家：擺放位置是關鍵

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

蘇花公路142.8K路樹倒塌阻礙交通　交通一度單線雙向

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

「愛台灣博物館卡」650元全台展覽看到飽！預計12月開放預購

欠繳國道通行費強制執行案　11/1起能在超商繳款了

妹子機車被貼「孕婦停車證」！狂轉鑰匙一看傻眼　3千人瞪眼找碴：太強

高中英聽成績公布　F級考生4502人佔4.18%「近5年新低」

Gogoro潛規則！他騎1年聽聞「電池不能放地上」驚呆　網揭麻煩處：接點外露

30K妹「在家只能睡沙發」無奈搬！她繳房租吃土...又被狂討孝親費：該借錢？

餐廳妹被老人摸頭喊「乖孫欸」　同事聽了落淚道歉…提早下班去靈堂找阿公

滑手機姿勢錯誤「臉容易長皺紋」！　專家：擺放位置是關鍵

嘻哈頑童幹大事…工作人員賣黃牛票　不知情粉絲問「為什麼沒紀念品」

柯文哲：希望講中文的地方每天都上網讀台北市的酷課雲

花崗盃籃網球賽　三軍280名選手進行神射大賽

雷納德輪休快艇遭爵士暴打　康利終於爆發砍29分

IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦

韓國瑜珈老師生女兒了！　「陣痛20hrs忍著不打無痛」：生小孩是極限體驗…

李小璐PG ONE「第三部親密片」瘋傳！　伸手交纏愛撫⋯超羞畫面曝光

外遇父上午賣鴨下午跳舞　玩樂40年「包尿布」被3子女放生

蘋果執行長庫克：Apple Pay單季交易量成長速度是PayPal的4倍

關懷弱勢現場爆命案！睡覺位置被占　狂男7刀捅死街友判18年6月

生活熱門新聞

11月新制懶人包！星光郵局上線了

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

彰化女嬰安全抵達！救護車時速破百狂飆200km

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

滾床夜店大二妹：你帥不用戴　刷新他三觀

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

東北風灌豪大雨　2地區下到周五

烤鴨握壽司全都來！　我家牛排buffet變豪華

建中生都不叫外送？　學長解答了

宜蘭大雨特報「2縣市防豪雨」　下周「可能20度↓」

賣場買洗衣精！她扛2袋回家「殘念飆粗口」

更多熱門

相關新聞

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　

農委會今（29日）宣布啟動本108年度大型農機補助，再投入8億元輔導全國農友、農業機械耕作協會會員購置大型農機，加上小型農機補助8億，共16億，對照過去農機預算只有5千萬，今年突暴增32倍，遭疑選舉考量。農糧署向《ETtoday新聞雲》表示，這些補助原本就有，只是不夠才提出。

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

南下吃喜酒！他驚揭「雙北外奇妙現象」

韓國瑜喊調整稻米保證價　農委會批不負責任

韓國瑜喊調整稻米保證價　農委會批不負責任

護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

農委會駁防非洲豬瘟「豬肉囤貨過量」價格跌

農委會駁防非洲豬瘟「豬肉囤貨過量」價格跌

關鍵字：

農委會陳吉仲大型農機小型農機選前撒錢選前利多農民權益政治人物

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面