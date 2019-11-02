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伊能靜、徐崢都追隨！印度「靈修大師」家中鈔票堆滿滿...未披露收入達26億

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影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

印度「靈修大師」巴關擁有數百萬追隨者，每年從中收取巨額供奉，在這些粉絲中不乏寶萊塢明星等名人，包括NBA教練派特•萊利（Pat Riley）、藝人伊能靜、徐崢等。不過，日前印度稅務部門發現，巴關未披露的收入超60億元盧比（約新台幣26億元），其中包括大量現金、首飾以及90公斤黃金。

綜合外媒報導，這位「靈修大師」本名叫做Vijay Kumar，出生於印度南部的坦米爾納德邦，現年70歲。他原本是一個安分守己的小市民，早年從事推銷保險的工作，到了1989年，他突然稱自己獲得了神的旨意，自詡為印度教神毗濕奴的第十種化身——騎白馬的迦爾吉（Kalki），並改名為迦爾吉•巴關（Kalki Bhagavan），而巴關在印度語中意指神聖（的父親）。

▲▼ Sri Bhagavan。（圖／維基百科）

▲巴關真名為Vijay Kumar。（圖／維基百科）

巴關於1991年依託印度教，籌劃一項名為「公共靈修計畫」的專案，為印度人提供「靈修課程」，他和妻子阿瑪共同傳授「合一」哲學。兩夫婦隨後在印度南部建立「合一大學」，供追隨者膜拜和靈修。

巴關宣稱，自己是上帝在2萬多年中的第一個完全化身，如果人類不與他合作，就不會得到「啟發」，最後逐漸滅亡。隨著時間推移，巴關的靈修產業不斷擴大，現如今已擁有數百萬追隨者，包括NBA教練派特•萊利、藝人伊能靜、徐崢、陶虹等。

▲▼伊能靜出席公益活動。（圖／記者季相儒攝）

▲藝人伊能靜也是追隨者之一。（圖／記者季相儒攝）

報導指出，巴關夫婦的收費貴得離譜，看一眼就要5000元盧比（約新台幣2150元），面談和「禪修」更要貴出10倍，在不斷傳教過程中，兩人斂得大量財產。

印度稅務部門於今年10月18收到該組織搶佔土地和逃稅的指控後，開始啟動對巴關和他兒子們的調查，最終在200多人6天的努力下，發現巴關未披露的收入超50億元盧比，另查獲了9.3億元盧比的黃金首飾和鑽石。

隨後，印度稅務更正了查獲物品的價值，稱其一共在巴關多處房產和辦公室內，查獲了10.6億元盧比的資產，其中包括4.5億元現金，4.1億元盧比的黃金首飾和鑽石，以及價值2億元盧比的外幣。

▲▼ 伊能靜微博 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲伊能靜隨後刪除這條微博滅火 。（圖／翻攝自微信公眾號）

值得注意的是，藝人伊能靜同樣是追隨者之一。她曾在微博上po賣「靈修」課程，稱「十年後此刻，不須再赴印度，能在最近的城市，再一次與我一生的智慧導師，尊者阿瑪巴關相遇」、「我目前上課也需要付費，再一次強調這是自我成長的三天工作坊課程，與信仰無關」。

因「靈修」課程涉嫌精神傳銷，伊能靜遭中國反邪教、中國警方的官方微博點名批評，隨後她主動道歉，刪除了微博。經瞭解，伊能靜「靈修」課程源於印度，3天課費10800元人民幣，背景是印度「合一大學」。有網友發現，大陸一線影星徐崢、陶虹，心靈作家張德芬等也曾參加這個「合一大學」。

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