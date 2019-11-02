出任韓國瑜競總主委？朱立倫神秘：不會從個人方面討論

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱2日於東區成立競選總部，包括國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫都將出席。針對朱立倫是否擔任韓國瑜競選總部主委？國民黨主席吳敦義2日指出，「我覺得如果時間許可，他很合適」，大家都是好朋友，如果有需要，「我會再跟立倫，給他PUSH（促成）一下」。

吳敦義上午赴台南出席黨籍立委參選人洪秀柱競選總部成立大會，針對韓國瑜競總主委一事，他說明，他現在一方面要輔選總統候選人，也要輔選所有立法委員，包括區域和不分區，因此不能只做一個人的，但他仍會隨時努力。

媒體問及競總主委最好黨部來安排，吳敦義表示，「不是這樣子」，選舉是全國的，不分區立委也要拼，區域立委有79席，與總統選舉一樣重要，就算總統當選，但國會沒過半，所有議案都會停在立法院，所以總統與國會都非常重要，一定要兼籌並顧，通通要打贏。

朱立倫則表示，就是看韓國瑜最後怎麼樣讓全黨發揮最高的戰力，「我跟韓市長每一次見面都會討論，怎麼樣才能團結最大的力量讓我們勝選，而不是從個人、從單一方向做討論。」

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