北韓官媒：核心武器「超大型火箭砲」試射成功　金正恩非常滿意

▲ 北韓昨以移動式發射車試射武器。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓10月31日無預警朝日本海發射2枚武器，已經是今年以來第12次發射短程飛行物。北韓官媒《朝中社》今（1日）證實，國防科學院昨天下午再度進行超大型火箭砲連續試射；領導人金正恩對結果表示滿意，但並未到場指導。

《朝中社》指出，此次試射目的為檢測超大型火箭砲連續發射時的穩定性，結果相當成功，也證明其超大型火箭砲武器系統的戰鬥性能及實戰能力有多完美，就算遭遇突襲，也能以強力砲火摧毀目標。

報導提到，這項超大型火箭砲與近來新開發的戰術誘導武器將並列北韓的核心武器，用於壓制及消除敵方威脅行動。繼8月24日及9月10日，北韓3度發射超大型火箭砲，同樣以移動式發射車（TEL）裝載的4個發射管發射。

北韓9月10日也曾發射2枚超大型火箭砲，但其中1枚落在內陸，試射失敗；官媒報導也並未提及「試射成功」。有鑑於昨天的試射成功，分析指出，這項武器系統可能在性能檢驗後投入實戰。

南韓聯合參謀本部說明，北韓約當地時間昨天下午4時35分及38分自平安南道順川一帶往東海發射2枚短程發射體，飛行距離約370公里，最高飛行高度90公里。當時青瓦台正舉行例行的國家安全保障會議（NSC）常任委員會議，馬上著手商討對策。

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