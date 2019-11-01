買iPhone先緩緩　Apple Card未來可享24月分期無息買手機

▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者邱倢芯／綜合報導

先前Apple在推出信用卡服務Apple Card後，引起了許多人的關注，因為此張信用卡可在購買Apple產品、搭乘Uber，或是訂Uber Eats外送時可獲得3%的高現金回饋；而未來這張卡片可能更好用了，Apple在財報會議中指出，有計劃讓Apple Card使用者未來在購買iPhone時，可享有24期的無息分期優惠。

官方指出，這項計畫可能在不久後即將開放，因此目前有計劃購買新蘋果手機的Apple Card持有者可以等等，到了這項計劃生效後再購買，負擔會再小一些。

Apple執行長Tim Cook認為，「Apple Card是美國歷史上發行最成功的信用卡」，因為其不僅在購買Apple產品時能夠獲得高現金回饋，且在搭乘Uber或訂Uber Eats外送服務時，也能夠獲得相同的優惠；再者，這張卡片也將不會收國際刷卡等各項手續費。

根據Apple所公佈的第四季度業績顯示，整體季度收入為640億美元，較去年同期增長2%，其中光是內容服務收入就創下125億美元的歷史新高；EPS為3.03美元（約台幣92.26元），增長4%。國際銷售額佔該季度收入的60%。

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