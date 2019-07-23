影／「東南西北內外側！」　成都公車站名「繞口令」登熱搜

記者魏有德／綜合報導

四川成都一條客運路線近日登上大陸微博熱搜，閱讀量超過1.7億次。這條在市區三環道路上行駛的137號公車，共有50個站點，由於三環路僅有一條路名，因此有近40個站點依東、南、西、北及內外側命名，光看到站名就會讓人「霧煞煞」。網友笑稱，「視力、聽力不好的人，還是別坐了。」

▲網友貼出成都公車137號站名，如繞口令班拗口。（圖／翻攝微博追風少年劉全有）

據網友提供的「137號公車路線圖」顯示，這條公車途經三環路上「西三環四段外側站」、「西三環四段中外側站」、「三環蘇坡立交北外側站」、「三環蘇坡立交南外側站」、「三環天府立交西外側站」、「三環天府立交東外側站」…..等。成都市民或許還能辨出一二，對於外地人而言，一不留神，可能就會錯過好幾站。

成都市公交集團工作人員表示，「137號公車」主要在三環路上行駛，由於只有一個路名，三環路又分東南西北及內外側，遇到高架橋時再區分橋的東南西北，為了區分站點，不讓乘客混淆，肯定會用「外側南邊或內側北邊去區分吧。」

▲四川成都137號公車路線圖。（圖／翻攝大陸網站）

《荔枝新聞》報導，這條公車路線並不是第一次上熱搜，成都137號公車在2014年時便曾因「外國人最害怕碰到的中國物品」登上熱搜榜，就連不少市民也會搞混。

報導稱，此前，成都市公交處工作人員曾表示，三環路建成，公車線路開通時，三環路附近大部分還是農田、空地，兩邊沒有用於命名的參照物，以及大家耳熟能詳的地名。因此三環路站點的命名，大多是依據道路名稱，並用多少「段」進行區分，部分站點確實出現多個方位詞，如同繞口令一樣十分拗口。

