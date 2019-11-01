清晨被跳韻律舞音樂吵醒　莾男市府總機嗆：要殺光公園運動的人

▲桃園市李姓男子今年7月間上午不滿公園噪音擾清夢，打電話至市府怒譙「若不處理噪音問題，要殺光公園裡的人」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年7月間某日上午被住家旁公園跳韻律舞蹈噪音吵醒，憤而打電話至市府怒譙：「如果市府不幫忙處理公園噪音問題，我要殺光公園裡運動的人」，嚇得接電話李姓話務員錄音存證後報警處理，偵訊時，李男坦承犯行，檢方1日偵結依恐嚇公眾罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，50歲的李姓男子於今年7月5日上午9時許在位於中壢區住家睡覺時被附近公園噪音吵醒，察看發現是跳韻律舞蹈人員施放的音樂，李男起床氣未消，憤而打電話至市府，市府總機李姓話務員接獲李男要轉市長室找市長處理噪音問題，詢問原委後說有問題應撥打1999專線反映。

未料，李男突然暴怒：「我要殺人，如果市府不幫他處理公園噪音問題，我要殺光公園裡所有運動的人，殺人、所有人，看過的都殺、我真的要殺人啦」等語以此恐嚇公眾，李女立即將錄音並報警處理。

警訊時，李男坦承犯行不諱，警方出示李女提供之電話錄音光碟與對話紀錄佐證，檢方偵結依加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者罪嫌聲請簡易判決處刑。

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