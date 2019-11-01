華聞快遞／中美藥企最大金額「聯姻」　安進27億美元入股百濟神州

▲百濟神州。（圖／視覺中國）

《北京》中美藥企最大金額「聯姻」 安進27億美元入股百濟神州

中國生物科技公司和全球生物製藥企業最大的一筆交易誕生。百濟神州今（1）日宣佈，安進公司（Amgen）將以約27億美元現金，收購公司20.5%股權，並在百濟神州董事會獲得一個席位。這是迄今為止，美國藥企與中資藥企金額最高的一次「聯姻」。消息宣佈後，百濟神州美股在盤後大漲25%；港股交易盤中上漲超34%。（澎湃新聞）

《上海》北向資金10月淨流入1384億元 11月再迎加速流入窗口期

數據顯示，10月份A股市場整體呈現震盪走勢，但北向資金總體仍以淨流入為主，本月合計淨流入320.5億元（人民幣，下同，約新台幣1384億元），其中，滬股通淨流入108.8億元，深股通淨流入211.7億元，滬深股通淨流入額差距較大。

Wind資料顯示，截至10月31日收盤，北向資金合計淨流入73.89億元，創下8月19日即兩個月以來新高，其中，滬股通淨流入31.89億元，深股通淨流入42億元。（澎湃新聞）

《香港》9月零售業總銷貨價值按年下跌逾18%

持續4個月的社會運動重挫香港經濟。據港府最新公佈的數據顯示，2019年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億港元（約新台幣1162億元），按年下跌18.3%。（東網）

《廣東》騰訊副總裁姚曉光：遊戲可能先於電影將中國文化輸出海外

騰訊公司副總裁、天美工作室群總裁姚曉光近日受訪表示，騰訊遊戲的營收和用戶量已經做到全世界第一，接下來的挑戰是如何被更多海外用戶所接受；未來，將加大對海外研發業務的投入，天美的洛杉磯辦公室很快就會落成，「遊戲可能會先於電影，將中國文化進行海外輸出，這是我自己的感受。」（澎湃新聞）

▼騰訊的《王者榮耀》日活躍用戶超8000萬。（圖／記者蔡紹堅攝）

《河南》南陽簽約65個中醫藥產業項目 引資1670億元

中國•南陽第十四屆張仲景醫藥文化節近日開幕，期間，南陽市功簽約招商項目65個，總額達385.9億元（約新台幣1670億元）。據悉，南陽市2017年將建設「張仲景健康城」列入全市「九大專項」，確立了62個支撐專案，總投資217億元。（河南日報）

《福建》又一家公司離開房地產！ 廈門鎢業宣佈轉讓地產專案退出樓市

大陸最大的鎢產品生產商廈門鎢業股份有限公司近日宣佈，將專注核心業務，不再從事與房地產經營相關的業務。公告顯示，為集中資源，專注於鎢鉬、新能源材料和稀土三大核心業務的發展，經廈門鎢業股份有限公司總裁班子研究，公司擬通過掛牌轉讓的方式，轉讓持有的廈門滕王閣房地產開發有限公司60%股權；轉讓完成後，公司將不再持有廈門滕王閣股權，將不再從事與房地產開發經營相關業務。（澎湃新聞）

《香港》里安房地產164億競得上海青浦宅地

香港富豪羅康瑞名下的里安房地產昨（10月31日）發佈公告，旗下非全資子公司上海蟠龍天地有限公司，以總對價約38.81億元（約新台幣164億元）的價格，競得上海市青浦區的四幅地塊的土地使用權，總建築面積約17.63萬平方公尺，用作住宅發展。

由於上海蟠龍分別由里安全資子公司間接持有80%的股份，里安間接擁有該項目80％權益，其餘20％由兩個獨立協力廠商均等擁有。（澎湃新聞）

《北京》今年前三季度鋼企利潤下滑 鋼鐵要走出「增產不增效」怪圈

大陸鋼鐵企業今年前三季度利潤明顯下滑，中鋼協會員企業利潤總額較去年同期下降3成，「增產不增效」問題需要加以警惕。數據顯示，今年以來，鋼鐵產量增勢明顯，與此同時價格有所下降，1至9月大陸鋼材價格指數（CSPI）綜合指數平均為108.58點，同比下降7.17點，降幅為6.2%。（經濟日報）

▼安徽馬鞍山鋼鐵廠。（示意圖／CFP）

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