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MSCI將第三度擴大納入A股　拉動9500億元資金

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▲大陸A股納入MSCI首日　滬深兩市開低。（圖／上海證交所）

▲MSCI將再度擴大納入A股。圖為大陸A股納入MSCI首日。（圖／上海證交所）

記者陳政錄／上海報導

指數編制機構明晟MSCI將於11月，啟動今年第三度擴大納入A股計畫，納入因子從 15% 提升至 20%，生效後估算將帶進被動資金合計約 315 億美元（約合新台幣9,593億元）。影響規模增量有史以來最大，並有機會將 A 股主板以外的中小板、創業板和科創板等均納入其中。

MSCI倫敦時間10月31日宣布，其11月份半年度指數評估結果將於11月8日06:00公布， 26 日收盤實施，27 日生效。

▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲外資擴大進入A股後，將影響A股現有投資趨勢和結構。（圖／視覺中國）

按照MSCI先前於5月14日、8月27日的兩步驟擴容進程，本次A股納入因子將從 15% 提升至 20%，並首度納入175檔中型股；實施後，A 股納入 MSCI 全球市場指數和新興市場指數的權重分別達 0.27% 和2.46%。

國盛證券分析，據保守估算，本次擴大納入後，將帶進被動資金合計約 315 億美元，換算為2200億元人民幣左右。

事實上，10月大陸A股表現相對穩健，全月上證指數上漲 0.82%，深證成指上漲 2%，創業板指上漲 2.69%；北向資金部分，整體也以淨流入為主，10 月合計淨流入 320.5 億元人民幣。

國金證券分析師李立峰表示，11月MSCI擴容第三步實施後，外資增量資金將流入A股市場，短期來看對市場情緒將有所提振。從行業來看，將主要表現在醫藥、銀行、食品飲料、電子等領域；中長期來看，A股逐步國際化，外資話語權將逐步提高，也助於支撐市場穩定，並影響大陸股市的市場趨勢和風格。

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