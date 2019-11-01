潛IKEA裸身大鬧！李興文兒李堉睿「無臉見人」　2警押他進警局偵訊

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，事後遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物，而1日中午傳出李堉睿要在律師陪同下出面說明，但警方已找到他本人，目前帶回偵訊中。

▲李興文兒子李堉睿28日深夜大鬧IKEA，警方目前已找到本人，將帶回偵訊。（圖／記者陳豐德攝）

李堉睿經營著Instagram、粉絲專頁和YouTube頻道，自稱拍片和分享的主要目的是「讓你健康、快樂、幸福是我最大的責任」。然而，他卻在28日晚間7點潛入新莊IKEA，想要來個在IKEA過夜的挑戰，甚至還製作成影片，放上自己的頻道。

透過影片可以看到，李堉睿進到IKEA後就躲在角落貨櫃區，期間聽到有人卸貨補貨的聲音看起來很害怕，但還是沒有要放棄的想法。躲了一陣子，李堉睿確認沒人後，踏進商場更大膽開啟FACEBOOK直播，聽到警鈴大響狂還罵髒話，更對觀眾撂下狠話：「我們從來沒有在玩假的！」

李堉睿在無人的IKEA展區內做出一連串脫軌行為，不但坐遍每一張展示的椅子，還整個人站在桌子上，甚至脫光衣服在賣場中走動，並在蓮蓬頭下假裝洗澡，誇張的是，他還在展示電腦桌前假裝DIY，超扯行徑讓不少網友看了直罵，「這感覺不是你應該有的責任，遲早會出事」、「他（指李堉睿）這種行為只會害到保全跟裡面的員工丟了工作而已」、「無聊當有趣？不要降低台灣人的水準好嗎？你的行為會影響多少人的工作，還有臉在這邊沾沾自喜PO影片」。

這支影片曝光後，IKEA展開反擊報案，並怒告李堉睿妨害風化、無故侵入他人建築物，而1日中午原本李堉睿要在律師陪同下赴新莊分局說明，但警方目前已找到他本人，帶回偵訊中。

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