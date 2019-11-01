李興文子李堉睿光屁坐展示椅DIY　IKEA怒告妨害風化、侵入建築物2罪

▲李堉睿大鬧IKEA。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿28日深夜大鬧IKEA，不但整個人踩在每一個展示家具的桌子上，還脫光衣服在裝飾用的蓮蓬頭下假裝洗澡，更光著屁股坐在展示馬桶上，甚至在電腦中前假裝打手槍，而事後他還將影片拍下並製作成挑戰影片放在自己的YouTube頻道上，行徑相當誇張，也引起網友一片撻伐。案經賣場經理報案，新莊警分局將依刑法妨害風化和無故侵入他人建築物案2罪名偵辦。

李堉睿經營著Instagram、粉絲專頁和YouTube頻道，自稱拍片和分享的主要目的是「讓你健康、快樂、幸福是我最大的責任」。然而，他卻在28日晚間7點潛入新莊IKEA，想要來個在IKEA過夜的挑戰，甚至還製作成影片，放上自己的頻道。

透過影片可以看到，李堉睿進到IKEA後就躲在角落貨櫃區，期間聽到有人卸貨補貨的聲音看起來很害怕，但還是沒有要放棄的想法。躲了一陣子，李堉睿確認沒人後，踏進商場更大膽開啟FACEBOOK直播，聽到警鈴大響狂還罵髒話，更對觀眾撂下狠話：「我們從來沒有在玩假的！」

李堉睿在無人的IKEA展區內做出一連串脫軌行為，不但做遍每一張展示的椅子，還整個人站在桌子上，甚至脫光衣服在賣場中走動，並在蓮蓬頭下假裝洗澡，誇張行徑讓不少網友看了直罵，「這感覺不是你應該有的責任，遲早會出事」、「他（指李堉睿）這種行為只會害到保全跟裡面的員工丟了工作而已」、「無聊當有趣？不要降低台灣人的水準好嗎？你的行為會影響多少人的工作，還有臉在這邊沾沾自喜PO影片」。

這支影片曝光後，IKEA展開反擊報案，全案也將依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案受理，並通知李堉睿前來說明。

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