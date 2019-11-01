探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

▲楊瓊瓔探視曉明女中受傷學生。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市曉明女中11名國二學生10月31日在台南市曾文青年活動中心戶外教學，疑因瓦斯罐爆炸意外而受傷，市長盧秀燕第一時間指示成立緊急應變小組，副市長楊瓊瓔1日上午前往醫院探視學生，楊說，孩子們都很堅強，傷勢穩定，市府會全力協助，早日康復。

昨晚意外發生時，教育局副局長劉火欽立即南下台南探視學生，衛生局也在1小時內整理出台中各大醫院燒燙中心空病床，經過醫院初步醫治，7人已出院（其中4人已返回營地），另外4人轉院回台中，以便就近照顧。

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副市長楊瓊瓔、衞生局長曾梓展上午前往台中榮總探視3名受傷學生，教育局長楊振昇則到中國醫藥大學附屬醫院探視另1名，楊瓊瓔提到，她剛剛探視3個受傷學生，慰問家長，學生們還向探視者報以微笑，她深受感動並感到不捨，孩子們都很堅強，市政府會全力以赴，提供相關協助，包括申請保險理賠及後續學生輔導關懷，陪伴受傷學生早日恢復健康並平復心情。

台中榮總表示，目前轉院進來的3名學生，其中2人手部、臉部受到1至2度不等的燒燙傷，須要住院治療，生命跡象穩定，院方全力照護；另1人傷勢較輕微，留在急診室觀察，待院方評估後，就可出院門診追蹤。

曉明女中表示，國中部二年級學生戶外教學已經連續舉辦19年，這次有494名學生參與，活動期間為10月31日至11月2日，18名教師陪同，57名高中童軍輔導姊姊陪伴，發生當下，校方當場初步急救，並立即將受傷學生全數送醫治療，並集合全數483人團體輔導，對於受傷學生，校方亦表示十分不捨，願集結最多資源協助孩子。

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