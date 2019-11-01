　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲楊瓊瓔探視曉明女中受傷學生。（圖／台中市政府提供）

▲楊瓊瓔探視曉明女中受傷學生。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市曉明女中11名國二學生10月31日在台南市曾文青年活動中心戶外教學，疑因瓦斯罐爆炸意外而受傷，市長盧秀燕第一時間指示成立緊急應變小組，副市長楊瓊瓔1日上午前往醫院探視學生，楊說，孩子們都很堅強，傷勢穩定，市府會全力協助，早日康復。

昨晚意外發生時，教育局副局長劉火欽立即南下台南探視學生，衛生局也在1小時內整理出台中各大醫院燒燙中心空病床，經過醫院初步醫治，7人已出院（其中4人已返回營地），另外4人轉院回台中，以便就近照顧。

請繼續往下閱讀...

副市長楊瓊瓔、衞生局長曾梓展上午前往台中榮總探視3名受傷學生，教育局長楊振昇則到中國醫藥大學附屬醫院探視另1名，楊瓊瓔提到，她剛剛探視3個受傷學生，慰問家長，學生們還向探視者報以微笑，她深受感動並感到不捨，孩子們都很堅強，市政府會全力以赴，提供相關協助，包括申請保險理賠及後續學生輔導關懷，陪伴受傷學生早日恢復健康並平復心情。

台中榮總表示，目前轉院進來的3名學生，其中2人手部、臉部受到1至2度不等的燒燙傷，須要住院治療，生命跡象穩定，院方全力照護；另1人傷勢較輕微，留在急診室觀察，待院方評估後，就可出院門診追蹤。

曉明女中表示，國中部二年級學生戶外教學已經連續舉辦19年，這次有494名學生參與，活動期間為10月31日至11月2日，18名教師陪同，57名高中童軍輔導姊姊陪伴，發生當下，校方當場初步急救，並立即將受傷學生全數送醫治療，並集合全數483人團體輔導，對於受傷學生，校方亦表示十分不捨，願集結最多資源協助孩子。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
「台男娶越南妹」社團真相！網曝美女照誘私訊：每人至少損失60
李興文兒嗆：台灣人沒幽默感　「高學歷背景曝」1年前才拿大麻自
李興文兒裸身大鬧IKEA　警方找到本人帶回偵訊
中職／中信兄弟宣布撤換伯納　新任總教練未確定
駕駛注意！「挺韓貪食蛇車隊」北市大遊行　下班看交管區避塞車
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

紀念李維菁過世週年⋯傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》

失戀弟「啊啊啊啊啊～」痛心破音　2萬人狂重播噴笑：今天運動了嗎？

上班族「公司廁所拉O」超賺！神人算式一列：20年差距夠買1台車　網笑推爆

探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

喜歡吃涼的！他提前30分叫餐...老闆雞婆晚做：趁熱吃　引爆回憶眼眶濕

鐵路便當節人潮擠爆北車！　限定4天「35款特色便當」吃一波

【瑪法達談星】10.30～11.05火象星座　射手最後一波財富與事業發達期

【瑪法達談星】10.30～11.05水象星座　雙魚邁入事業最有標竿建樹發達期

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

紀念李維菁過世週年⋯傳奇作家鍾曉陽、演員莫子儀聯手詮釋《人魚紀》

失戀弟「啊啊啊啊啊～」痛心破音　2萬人狂重播噴笑：今天運動了嗎？

上班族「公司廁所拉O」超賺！神人算式一列：20年差距夠買1台車　網笑推爆

探視4名曉明女中野炊被燒傷學生　中市府：全力協助早日康復

喜歡吃涼的！他提前30分叫餐...老闆雞婆晚做：趁熱吃　引爆回憶眼眶濕

鐵路便當節人潮擠爆北車！　限定4天「35款特色便當」吃一波

【瑪法達談星】10.30～11.05火象星座　射手最後一波財富與事業發達期

【瑪法達談星】10.30～11.05水象星座　雙魚邁入事業最有標竿建樹發達期

5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

中信盃黑豹旗／美和延長賽再見保送　陸興幸運晉級64強

美國第2大「固鉑輪胎」重返台灣！3款新品公路越野全都顧

參加三鐵突暈倒！　林又立昏迷醒來後說不出話來

中職／3年用2位外籍教頭　中信兄弟將改回本土總教練？

【名家看經濟】吳明澤／中國大陸要繼續「保6」嗎？

賴祥蔚／請問蔡英文與韓國瑜，台灣要如何落實新聞自由？

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

彰化縣流浪狗4年爆量1萬6千隻　動保團體痛批縣府

揹30公斤千順將軍神將攻玉山　烏日玉闕朝仁宮信徒清晨出發

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

11月新制懶人包！星光郵局上線了

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

北捷吃錢售票機　每月多收2萬

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

超大豪雨灌宜蘭　4縣市警報

小老婆發不動！他連跑3間機車行震驚了

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

雙連站挖出古圳　內有活鱔魚＋土虱...

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

更多熱門

相關新聞

曉明女中11學生炸傷中市前往協助

曉明女中11學生炸傷中市前往協助

曉明女中31日到台南曾文溪青年活動中心露營，晚間野炊時傳出卡式瓦斯爐瓦斯罐爆炸造成11人輕重傷。台中市教育局副局長劉火欽晚間立刻率員前往關心，初步了解應是瓦斯爐使用不當造成，並給予受傷學生及家長相關協助。

曉明女中台南野炊11人燒燙傷送醫

曉明女中台南野炊11人燒燙傷送醫

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：展現旺盛生命力

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：展現旺盛生命力

未來事件交易所：洪慈庸逆轉勝楊瓊瓔

未來事件交易所：洪慈庸逆轉勝楊瓊瓔

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

關鍵字：

楊瓊瓔曉明女中

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

11月新制懶人包！星光郵局上線了

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面