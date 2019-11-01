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連千毅大哥也被「包軌」！夜訊認定串證再犯之虞　聲押禁見

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▲▼連千毅曾為謝姓老大站台。（圖／翻攝連千毅臉書）

▲連千毅曾為謝姓老大站台。（圖／翻攝連千毅臉書）

記者葉國吏／綜合報導

直播天王連千毅引起的高雄直播主之亂，連千毅大哥太陽會苗栗分會前會長謝育全落網，警方31日依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇等罪送辦，檢方漏夜複訊後，認定謝有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見。

檢警調查，連千毅的據點被起出槍枝、太陽會高雄分會、苗栗分會的徽章，懷疑背後有組織犯罪，且應是被授權前往高雄擴張；追查後發現，此人疑似2018年參選苗栗竹南鎮鎮民代表失利的謝育全。

謝育全是太陽會苗栗分會的前會長，出入都和連千毅一樣，會在西裝上別著太陽會徽章。警方晚間近8時許，在苗栗縣苗栗市為公路將謝育全壓制逮捕。

▲謝育全是太陽會苗栗分會會長。（圖／翻攝謝育全臉書）

根據《聯合報》報導，檢警深入調查後發現，日前遭收押的張姓槍手平時擔任謝育全（46歲）保鑣，開槍當晚謝育全疑才剛替雙邊調停，不料連千毅位於鼓山區的據點倉庫隨即被大批車輛鳴喇叭，1輛車更衝撞大門，謝、連等人才讓張姓槍手去開槍示威。

警方31日晚間依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇等罪送辦，檢方漏夜複訊後，認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見。另外，蘇姓男子因另案遭通緝，先送監執行2年7月徒刑；李姓男子獲交保10萬，條件為每周二、五晚間至鼓山偵查隊報到。

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