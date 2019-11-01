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超大豪雨灌宜蘭！4縣市警報　週日起連5天「涼雨」下探18℃

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▲▼雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲宜蘭縣發佈超大豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

東北風異常降水持續，東台灣有雨。其中宜蘭縣發佈超大豪雨、花蓮縣豪雨、台東縣大雨特報，預報員透露，雨勢大約要到傍晚才會減緩，但到週日東北風又增強，屆時會回到有雨的天氣型態。

中央氣象局預報員王品翔表示，今(1)日仍是東北風影響，白天水氣仍多，宜花一帶今上半天仍有較顯著降雨，下半天水氣漸減，迎風面降雨才逐漸緩和雨區縮小，僅東半部地區及北部山區局部降雨。氣象局針對宜蘭縣發佈超大豪雨特報；花蓮縣豪雨特報；新北、台東大雨特報，民眾要注意。

請繼續往下閱讀...

▲▼雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣溫方面，今晨最低溫出現在苗栗「新竹畜市場」測站20.4度，各地清晨、深夜仍偏涼，低溫20-24度左右，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25-27度間，新竹以南及臺東則可達28-31度，中南部日夜溫差偏大。

另外，週六(2日)東北風減弱、水氣偏少，太陽有機會露臉。不過在週日(3日)開始連5天東北風增強，水氣多、溫度降。迎風面北部及東半部地區為綿綿細雨的天氣型態，其中東北部降雨較明顯，中南部地區仍是多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，東北風增強帶來較涼的空氣，各地低溫略為下降1-2度，其中中部以北桃、竹、苗、雲、嘉、南等縣市，低溫下探18度，有下雨的地方高溫也會下滑。

▼累積雨量圖。

▲▼雷達合成回波圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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