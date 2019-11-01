　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台酒酒香 暖心麵館」快閃店開張，用美食神助攻，快把握時間暖一波，9天攻陷她的心。（圖／記者林敬旻攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣漸漸轉涼，冬天的氣息步步逼近，究竟是因為氣溫下降，還是因為形單影隻心好冷？年年主場節日都是光棍節，真是傷心又傷身。想脫單？台酒神助攻！「台酒酒香 暖心麵館」11/1～11/9快閃誠品生活南西店，在即將進入冬天之際送暖一波，快把心儀的她約出來一起吃麵玩遊戲，用美味料理暖醉她，再抽限量款文青風手繪餐具，從今以後天天跟她一起吃飯，機會是留給敢開口的人，擺脫單身狗的宿命就趁現在。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲在網路上擁有高人氣的「男人廚房1+1」Chef Colin親自在現場示範酒香泡麵創意料理，香氣瀰漫吸引大批饕客圍觀。

台酒暖心麵館快閃店每天提供200碗當日限定酒香泡麵創意料理，誠品南西外還設置了網美牆面，攻佔IG成為最潮的期間限定打卡據點，不管是一個人還是兩個人或是一群人，都能拍出暖暖的美照。現場瀰漫濃濃的酒香跟麵香，光是身在其中就有滿滿幸福感，吃美食之餘還有機會抽到台酒文青風印花手繪餐具組，不管吃什麼，餐桌上的美感都要顧！除了暖胃之外，快閃店現場也有轉轉樂抽獎活動，台酒壓好運碗緣子、台酒購物網折價券、台酒點心麵、台酒泡麵⋯⋯等，用美食加好禮擄獲她的心。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲Chef Colin示範的三款創意料理，藉由風味已經很完整的台酒酒香泡麵做些微變化，營造出全新滋味，料理苦手也能輕鬆端出好菜上桌。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲以經典酒類入菜的台酒酒香泡麵，料理過程酒香四溢。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲Chef Colin表示自己偏愛台酒酒香泡麵的原因，除了香氣十足外，料多實在也是關鍵因素。

台酒的泡麵因為推出多款獨具特色的台灣酒香泡麵，時常在網路上掀起話題，也多次引發搶購潮，多款泡麵都是各大通路銷售排行榜上的明星商品，今年推出新款酒香椒麻拌麵，設置暖心麵館快閃店現場下麵給你吃！

快閃店開幕當天請到在網路上擁有超高人氣的「男人廚房1+1」Chef Colin到現場，示範本次與台酒合作、為暖心麵館快閃店獨家設計的7道台酒酒香泡麵創意料理其中3道，Chef Colin分享，自己很喜歡做菜，但是泡麵永遠是宵夜的最佳選擇，除了口味超多之外，方便快速的特性也是讓他偏愛的原因之一，只是常吃泡麵難免也會覺得膩，這次選擇台酒3款經典酒香泡麵做變化，以酒香增添料理變化之餘，也能在邁入冬季的降溫時節暖暖你的心。同樣一款泡麵，吃法卻有百百種，就跟談戀愛一樣，需要適時來點變化才有新鮮感，把握機會到快閃店跟主廚偷學幾招。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲白酒帕式達泡麵簡單加入帕瑪森起司與蛋黃，再放上巴西里點綴，就像是餐廳賣的義大利麵。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲台酒推出的新口味麻辣酒香豚肉麵以玉山茅台入菜，Chef Colin將湯麵改為乾炒，讓玉山茅台的特殊香氣提升了整道料理的層次。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典花雕酒系列的花雕酸菜牛肉麵，將麵體以肉片捲起煎至焦香，再淋上用泡麵內附調理包製作的醬汁，成品讓人食指大動。

11/1～11/9來到誠品生活南西店「台酒酒香 暖心麵館」現場拍照打卡上傳FB並tag一位好友，就可以品嚐每日限量的台酒與Chef Colin合作開發的泡麵創意料理，現場也提供優惠價，直接把泡麵買回家，發揮現學現賣精神，做出獨一無二的料理，不管你是不是台酒的粉絲，暖心麵館都能讓你重新被迷惑。還不知道要約心儀的她去哪？當然是約吃麵啊！這麼暖的神助攻絕對要把握良機，今年冬天你的心裡只有暖流沒有寒流，手牽手向光棍節說掰掰。

▲台酒暖心麵館。（圖／記者林敬旻攝）

▲現場除了提供每日兩個時段的免費料理之外，非供餐時段還有轉轉樂抽獎活動，把握時間把好禮帶回家。

「台酒酒香 暖心麵館」快閃店

活動日期：11/1～11/9

活動時間：每天上午11點到晚上10點（提供料理時間為每日中午12點到下午2點、晚上5點半到7點半，2個時段各提供100份料理、非供餐時間有轉轉樂抽獎活動）

活動地點：誠品生活南西店門口

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
泰國父女突失蹤！　1年後再見...竟已成「新婚夫妻」過甜蜜生
懷孕3個月！她「7年愛犬」被婆婆偷丟棄…氣炸馬上「墮胎離婚」
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

10大乾拌麵排行出爐！　熱銷TOP 1單月狂賣4000包穩坐霸主地位

喝不茫啤酒熱賣！台酒「金牌Free啤酒風味飲料」 每日銷售萬罐

中元普渡拜泡麵　台酒3款口味夯到狂攻人氣榜TOP 1～3

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

【廣編】樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機　信用卡最高回饋刷卡金2,000元

【廣編】樂天市場歡慶11週年雙11　夢幻高人氣單品獨賣1折起

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

下班衝了！SUBWAY「潛艇堡買一送一」倒數4小時　4日起連14天買餅乾就送咖啡

【廣編】洗衣有魔法 省出大空間！SANLUX台灣三洋媽媽樂洗衣機繽紛上市

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

【廣編】樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機　信用卡最高回饋刷卡金2,000元

【廣編】樂天市場歡慶11週年雙11　夢幻高人氣單品獨賣1折起

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

下班衝了！SUBWAY「潛艇堡買一送一」倒數4小時　4日起連14天買餅乾就送咖啡

【廣編】洗衣有魔法 省出大空間！SANLUX台灣三洋媽媽樂洗衣機繽紛上市

【廣編】牛肉控快衝！食下最潮紐約克牛排大集合

東稻家居攜手紅牛奶粉大FUN送　刮刮樂100%強迫中獎

超市慶週年憑卡「買一送一」！量販店搶攻雙11「每日指定商品最低下殺4.5折」

寶寶脖子歪恐非可愛！小心「先天肌肉性斜頸」　早治療可恢復

【廣編】過敏兒看過來！秋老虎日夜溫差大　學氣象達人彭啟明輕鬆抗敏

發現新型態史上最小黑洞　紅色大恆星繞著它轉！

有望本季首度復出　庫茲馬出賽上限20分鐘

SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　梅田限定柿子色唇膏也必搶

中信盃黑豹旗／新民隊長莊元幟敲3安　滿意結束3年首勝期待學弟

私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題　

他肚痛炸血便！醫一照「癌轉移塞滿肝」驚：已第四期　5致癌因子全中了

「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

新一代MacBook Pro設計再爆料！電源鍵與Touch Bar分開

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

消費熱門新聞

下班衝了！SUBWAY買一送一倒數4小時

李興文兒深夜大鬧 苦主IKEA說話了

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

迎戰「雙11」！超商優惠懶人包先看

雙11系列活動開跑！

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

付1元拚「百萬購物車」淘寶幫買單

超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡

紅牛U東稻　刮刮樂100%強迫中獎

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

牛排控快衝！食下最潮紐約克集合

昇基歐巴推薦貢茶系列11/1上市

台酒暖心麵館神助攻　9天攻陷她

烤雞專家化身暖男　料理「從口暖到胃」

更多熱門

相關新聞

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

正所謂「在家靠父母，出外靠朋友」，人的一生中總會有些時候需要真摯的朋友，這種友情沒有利害關係，而且是最純粹的溫暖。近日就有男大生就在Dcard分享遇到的感人故事，看完讓無數網友大讚，「這是一輩子的摯友，要好好珍惜！」

吃泡麵必備這隻好用的泡麵專用叉

吃泡麵必備這隻好用的泡麵專用叉

小s露傲人上圍致敬攝影大哥

小s露傲人上圍致敬攝影大哥

衰男買泡麵當宵夜　打開大傻眼

衰男買泡麵當宵夜　打開大傻眼

膽小二哈嗆聲雕像牛「邊汪邊抖」

膽小二哈嗆聲雕像牛「邊汪邊抖」

關鍵字：

台灣菸酒台酒酒香暖心麵館泡麵快閃店Colin男人1+1

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面