灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

▲「台酒酒香 暖心麵館」快閃店開張，用美食神助攻，快把握時間暖一波，9天攻陷她的心。（圖／記者林敬旻攝，下同）



消費中心／綜合報導

天氣漸漸轉涼，冬天的氣息步步逼近，究竟是因為氣溫下降，還是因為形單影隻心好冷？年年主場節日都是光棍節，真是傷心又傷身。想脫單？台酒神助攻！「台酒酒香 暖心麵館」11/1～11/9快閃誠品生活南西店，在即將進入冬天之際送暖一波，快把心儀的她約出來一起吃麵玩遊戲，用美味料理暖醉她，再抽限量款文青風手繪餐具，從今以後天天跟她一起吃飯，機會是留給敢開口的人，擺脫單身狗的宿命就趁現在。

▲在網路上擁有高人氣的「男人廚房1+1」Chef Colin親自在現場示範酒香泡麵創意料理，香氣瀰漫吸引大批饕客圍觀。



台酒暖心麵館快閃店每天提供200碗當日限定酒香泡麵創意料理，誠品南西外還設置了網美牆面，攻佔IG成為最潮的期間限定打卡據點，不管是一個人還是兩個人或是一群人，都能拍出暖暖的美照。現場瀰漫濃濃的酒香跟麵香，光是身在其中就有滿滿幸福感，吃美食之餘還有機會抽到台酒文青風印花手繪餐具組，不管吃什麼，餐桌上的美感都要顧！除了暖胃之外，快閃店現場也有轉轉樂抽獎活動，台酒壓好運碗緣子、台酒購物網折價券、台酒點心麵、台酒泡麵⋯⋯等，用美食加好禮擄獲她的心。

▲Chef Colin示範的三款創意料理，藉由風味已經很完整的台酒酒香泡麵做些微變化，營造出全新滋味，料理苦手也能輕鬆端出好菜上桌。



▲以經典酒類入菜的台酒酒香泡麵，料理過程酒香四溢。

▲Chef Colin表示自己偏愛台酒酒香泡麵的原因，除了香氣十足外，料多實在也是關鍵因素。



台酒的泡麵因為推出多款獨具特色的台灣酒香泡麵，時常在網路上掀起話題，也多次引發搶購潮，多款泡麵都是各大通路銷售排行榜上的明星商品，今年推出新款酒香椒麻拌麵，設置暖心麵館快閃店現場下麵給你吃！

快閃店開幕當天請到在網路上擁有超高人氣的「男人廚房1+1」Chef Colin到現場，示範本次與台酒合作、為暖心麵館快閃店獨家設計的7道台酒酒香泡麵創意料理其中3道，Chef Colin分享，自己很喜歡做菜，但是泡麵永遠是宵夜的最佳選擇，除了口味超多之外，方便快速的特性也是讓他偏愛的原因之一，只是常吃泡麵難免也會覺得膩，這次選擇台酒3款經典酒香泡麵做變化，以酒香增添料理變化之餘，也能在邁入冬季的降溫時節暖暖你的心。同樣一款泡麵，吃法卻有百百種，就跟談戀愛一樣，需要適時來點變化才有新鮮感，把握機會到快閃店跟主廚偷學幾招。

▲白酒帕式達泡麵簡單加入帕瑪森起司與蛋黃，再放上巴西里點綴，就像是餐廳賣的義大利麵。



▲台酒推出的新口味麻辣酒香豚肉麵以玉山茅台入菜，Chef Colin將湯麵改為乾炒，讓玉山茅台的特殊香氣提升了整道料理的層次。



▲經典花雕酒系列的花雕酸菜牛肉麵，將麵體以肉片捲起煎至焦香，再淋上用泡麵內附調理包製作的醬汁，成品讓人食指大動。

11/1～11/9來到誠品生活南西店「台酒酒香 暖心麵館」現場拍照打卡上傳FB並tag一位好友，就可以品嚐每日限量的台酒與Chef Colin合作開發的泡麵創意料理，現場也提供優惠價，直接把泡麵買回家，發揮現學現賣精神，做出獨一無二的料理，不管你是不是台酒的粉絲，暖心麵館都能讓你重新被迷惑。還不知道要約心儀的她去哪？當然是約吃麵啊！這麼暖的神助攻絕對要把握良機，今年冬天你的心裡只有暖流沒有寒流，手牽手向光棍節說掰掰。

▲現場除了提供每日兩個時段的免費料理之外，非供餐時段還有轉轉樂抽獎活動，把握時間把好禮帶回家。



「台酒酒香 暖心麵館」快閃店

活動日期：11/1～11/9

活動時間：每天上午11點到晚上10點（提供料理時間為每日中午12點到下午2點、晚上5點半到7點半，2個時段各提供100份料理、非供餐時間有轉轉樂抽獎活動）

活動地點：誠品生活南西店門口

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