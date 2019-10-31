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轟動！豐滿上圍的她把自己扮成「珍奶姐姐」　網：好想速這杯「鮮奶」茶

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記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名男子31日晚間5點多，在府中路及縣民大道交叉口發生車禍，雖然無人傷亡，但想到之後的賠償問題就讓他心煩意亂，做完筆錄後為了鎮定情緒，走到中山路一段想買杯飲料，竟遇到擁有32D好身材的「珍奶姊姊」，為了推廣珍奶而在商圈遊走，造型可愛笑容可掬，男子負面心情一掃而空。

▲▼鄭予喬造型吸睛，一旁正在搖勻珍奶的民眾都忍不住多看一眼。（圖／鄭予喬授權提供）

▲鄭予喬造型吸睛，一旁正在搖勻珍奶的民眾都忍不住多看一眼。（圖／鄭予喬授權提供）

「珍奶姊姊」本名鄭予喬，現年24歲，在電子商務的相關行業打拼，前年的萬聖節突然心血來潮打扮，特殊妝容嚇人又吸睛，今年決定再次突破，「誰說只能扮鬼，萬聖節就是要來點創意」喜愛珍珠奶茶的她，乾脆就扮演珍奶本身，遊街之餘還順便推廣！

▲▼鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

▲鄭予喬在前年的萬聖節造型，化妝技巧令人驚豔。（圖／鄭予喬授權提供）

大大的50嵐寫在道具上，黑色氣球成了頭頂上的珍珠，鄭予喬說，這些道具都是她利用下班閒暇之餘製作，對她而言，能在特殊節日展現創意是很棒的經驗，不會覺得費時麻煩。

▲▼鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

▲擁有32D好身材的鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

出車禍的陳姓男子則說，原本心情有點糟糕，壓根不記得今天（31日）是萬聖節，更沒預料到會有人扮演珍珠奶茶趴趴走，煩躁的情緒瞬間被特殊造型轉移了，滿有創意的，給她一個讚啦！

陳男將經歷分享在臉書，有網友說，「平時我不太喝手搖飲料，但這杯我可以」、「看了好想速珍奶」、「特別想速這杯」、「造型好醋V」

【鄭予喬小檔案】
年齡：24
職業：電子商務
學歷：稻江科技暨管理學院
身高：160公分
三圍：32D / 24 / 35

▼鄭予喬今年化身珍奶姐姐，造型再度成功吸睛；50嵐店員看到珍奶本人要點珍奶喝都笑出來了。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鄭予喬。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

▼鄭予喬外型亮麗，平時在電子商務工作，妝容清新脫俗。（圖／鄭予喬授權提供）

▲▼鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

▲▼鄭予喬。（圖／鄭予喬授權提供）

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