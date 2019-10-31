「學姐」遭性騷擾　王鴻薇要求勞動局介入：柯文哲不能私了！

▲柯文哲、王鴻薇。（圖／翻攝自台北市議會直播）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩驚傳碰上職場性騷擾！今年8月被延攬進市府的顧問劉嘉仁，多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至瘋傳訊息，讓黃不堪其擾。對此，台北市議員王鴻薇31日表示，「柯文哲不能私了！」她直言對柯文哲處理女性問題沒有信任感，希望勞動局一定要主動介入。

對於黃瀞瑩在市府內受到性騷擾，研考會主委余家哲「證實有此事」，柯文哲已經做相關的處理，劉嘉仁現在和黃瀞瑩被安排在不同處，並不會一起工作。

對此，王鴻薇31日在議會質詢時表示，「我對柯文哲處理女性問題沒有信任感」，也知道很多主管希望大事化小、小事化無的心態，但這無法真正消除職場性騷擾，希望勞動局一定要主動了解此事辦理。隨後柯文哲也依議員要求，指示勞動局介入調查。

針對黃瀞瑩遭性騷擾一事，柯文哲回應，知悉後就有做處理，有請當事人來說明，以後這種事情照SOP。一旁的余家哲則補充，黃瀞瑩和劉嘉仁間在工作上可能有摩擦或不愉快，之後就沒有在一起工作。

勞動局長賴香伶則說，依照性平工作法規定，事發後主管機關必需要有效處理，若當事人有權益受損，可以要求賠償，「本案我不了結時間程序，若知悉後立即採取措施」。

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