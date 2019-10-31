　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「學姐」遭性騷擾　王鴻薇要求勞動局介入：柯文哲不能私了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲、王鴻薇。（圖／翻攝自台北市議會直播）

▲柯文哲、王鴻薇。（圖／翻攝自台北市議會直播）

記者呂欣玫／綜合報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩驚傳碰上職場性騷擾！今年8月被延攬進市府的顧問劉嘉仁，多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至瘋傳訊息，讓黃不堪其擾。對此，台北市議員王鴻薇31日表示，「柯文哲不能私了！」她直言對柯文哲處理女性問題沒有信任感，希望勞動局一定要主動介入。

對於黃瀞瑩在市府內受到性騷擾，研考會主委余家哲「證實有此事」，柯文哲已經做相關的處理，劉嘉仁現在和黃瀞瑩被安排在不同處，並不會一起工作。

對此，王鴻薇31日在議會質詢時表示，「我對柯文哲處理女性問題沒有信任感」，也知道很多主管希望大事化小、小事化無的心態，但這無法真正消除職場性騷擾，希望勞動局一定要主動了解此事辦理。隨後柯文哲也依議員要求，指示勞動局介入調查。

針對黃瀞瑩遭性騷擾一事，柯文哲回應，知悉後就有做處理，有請當事人來說明，以後這種事情照SOP。一旁的余家哲則補充，黃瀞瑩和劉嘉仁間在工作上可能有摩擦或不愉快，之後就沒有在一起工作。

勞動局長賴香伶則說，依照性平工作法規定，事發後主管機關必需要有效處理，若當事人有權益受損，可以要求賠償，「本案我不了結時間程序，若知悉後立即採取措施」。

其他人也看了這些．．．

劉嘉仁從研究員跳市府顧問月薪12萬　否認性騷擾黃瀞瑩：不接受指控
「簡訊沒有對學姐不禮貌」　劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字
學姐黃瀞瑩驚爆被顧問劉嘉仁性騷擾　柯文哲：已將雙方隔離

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
詹惟中認了早已離婚！　1年出國3次「還是帶著前妻」：絕不再婚
吳宗憲超商驚見「萬元便當」！　看傻「狂飆6次X」高級食材曝
快訊／曉明女中台南野炊　瓦斯爐爆炸11傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／告別演說後…王金平現身立院　神情輕鬆拍攝退休影片　

國台辦指台灣「甘當棋子」　陸委會：非事實惡意攻訐

黃國昌辯不贏…哭出來　兒連環砲質詢「你不知道DC與漫威是死對頭？」

太陽花學運依法驅離警賠111萬　侯友宜：政治不要干預司法

獨／北市出招護外送員！業者需強制幫外送員保險、颱風天禁外送

要港府助陳同佳歸案　陸委會：投案不能談條件、自由行

內政部萬聖節惡搞「怪怪屋」！家徒四壁＝月底的上班族　網狂讚：真的很會

議員疑見郭台銘沒公開　柯文哲：沒上網登錄、來不及

「學姐」遭性騷擾　王鴻薇要求勞動局介入：柯文哲不能私了！

邱于軒點名「白白胖胖」一頓飯花5萬！　尹立：有種出議場再講一遍

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

直擊／告別演說後…王金平現身立院　神情輕鬆拍攝退休影片　

國台辦指台灣「甘當棋子」　陸委會：非事實惡意攻訐

黃國昌辯不贏…哭出來　兒連環砲質詢「你不知道DC與漫威是死對頭？」

太陽花學運依法驅離警賠111萬　侯友宜：政治不要干預司法

獨／北市出招護外送員！業者需強制幫外送員保險、颱風天禁外送

要港府助陳同佳歸案　陸委會：投案不能談條件、自由行

內政部萬聖節惡搞「怪怪屋」！家徒四壁＝月底的上班族　網狂讚：真的很會

議員疑見郭台銘沒公開　柯文哲：沒上網登錄、來不及

「學姐」遭性騷擾　王鴻薇要求勞動局介入：柯文哲不能私了！

邱于軒點名「白白胖胖」一頓飯花5萬！　尹立：有種出議場再講一遍

詹惟中認了早已離婚！　1年出國3次「還是帶著前妻」：絕不再婚

直擊／告別演說後…王金平現身立院　神情輕鬆拍攝退休影片　

給女客金色無價菜單！　知名餐廳性別歧視還拗「提升地位」

空軍：我購買F-16V全球最優惠　彈藥裝備和F-16有共通性

每戶格局3房2廳2衛　第五作戰區職務宿舍新建

埔光部隊光榮傳統　陸軍機步333旅20公里山隘行軍

左轉遇到「火爆三寶」　大媽逆向還先罵人：你不會從旁邊過嗎

影／赴陸求職有眉角！過來人：5G、區塊鏈或數字貨幣給薪至少8.7萬　談薪盡量開口　

蕭煌奇宣布小巨蛋做創舉！　挑戰開車背後原因「只為圓夢」

男女吵架搞成殺人未遂　女還原暴力現場…參訪法院小學生嚇到奪門而出

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

政治熱門新聞

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

黃瀞瑩驚爆碰上職場性騷擾　柯P：已將雙方隔離

韓國瑜不到議會！藍綠議員爆衝突

公開24分鐘關鍵錄音檔　爆哭嘶吼周柏吟

網友咒郭媽媽　郭台銘硬起來提告

高雄市議會爆全武行！2議員傷勢曝光

劉嘉仁否認性騷擾黃瀞瑩：不接受指控、問心無愧

婚變！張嘉郡淚：挽回過，不後悔

自提不分區立委引黨內反彈　吳敦義回應了

與張嘉郡通話14分鐘！W女：她還是原諒

韓國瑜搶攻青年票：學貸利息政府出！

連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓

飆罵韓國瑜10分鐘　謝震武：我問心無愧

更多熱門

相關新聞

會面郭台銘沒登錄　柯P：來不及

會面郭台銘沒登錄　柯P：來不及

標榜公開透明的台北市長柯文哲要求局長們簽廉政公約，並上網登錄行程。不過柯文哲屢遭議員要求對外公開行程。議員李明賢31日問及，9月16日密會鴻海集團創辦人郭台銘是否有登錄，柯文哲回應，臨時行程沒有登錄，有時候會漏掉1、2個。

劉嘉仁Line騷擾學姐　柯P看完直呼「太多了」

劉嘉仁Line騷擾學姐　柯P看完直呼「太多了」

太陽花國賠案北市警要上訴　柯P...

太陽花國賠案北市警要上訴　柯P...

劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字

劉嘉仁：我強烈抗議性騷擾三個字

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

關鍵字：

柯文哲黃瀞瑩王鴻薇

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

20歲妹PO「救救我」輕生！只因9天前拍的寫真

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

租客佔房子60年　房東過世討不回

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面