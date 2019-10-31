議員疑見郭台銘沒公開　柯文哲：沒上網登錄、來不及

▲市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

標榜公開透明的台北市長柯文哲要求局長們簽廉政公約，並上網登錄行程。不過柯文哲屢遭議員要求對外公開行程。議員李明賢31日問及，9月16日密會鴻海集團創辦人郭台銘是否有登錄，柯文哲回應，臨時行程來不及登錄，有時候會漏掉1、2個。



柯文哲表示，這一個任期簽了64個人，法務局、政風處正在研究譖麼解決，市長跟首長的政治契約還是跟北市府的契約，且正在討論要如何公開，公開到什麼程度。



李明賢認為，工作地點以外行程或應酬，7日內要登錄，是否有確實建置？。柯文哲強調，「行程是我自己在看」、「不然我不知道我要去哪裡」，都有登錄，不然不曉得去哪裡。



李明賢指出，媒體報導9月16日帶著秘書見郭台銘是否有登錄？柯文哲說，「9月16號沒有，有時候臨時行程會來不及登錄，10分鐘前跟我講那臨時行程⋯⋯」，有時候會漏掉一兩個，不過99％不會漏。



李明賢認為，這涉及公共利益，還是要登錄，他並抱怨，之前試圖調閱柯文哲的行程資料，卻被回覆市長的行程是機密，無法調閱，違反公開透明基本原則。柯文哲表示，正在寫一個規則，規則要訂就要可以執行，欄位還要設計。

李明賢追問，柯文哲個人行程是否可以提供調閱？柯文哲反問，「你要調閱到什麼程度？」他自己的行程都沒有什麼大問題 。至於再次行文還是機密不能調閱嗎？柯文哲說，「不會啦，我沒有那麼多機密」，回去問他們看看，公告到什麼程度。

柯文哲強調，自己都有遵守，「我的行程登錄只有一套，全部在上面」，不要因為市長一人搞得大家烏煙瘴氣。