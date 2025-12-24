摩鐵雙屍內幕曝！26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

▲情侶入住摩鐵開毒品性愛趴，卻發生意外雙亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區中港西路的一家汽車旅館今（24日）上午發生雙屍命案。一對年輕情侶昨日下午入住後，疑在房內施用毒品助興，沒想到女子竟不幸暴斃身亡，男子疑因遭受打擊，在傳訊向女友閨蜜告別後，選擇在浴室內輕生。警方現場發現毒品殘渣，初步排除他殺，詳細死因仍待進一步釐清。

據悉，28歲的蔡姓男子與26歲的蔣姓女友，昨（23日）下午5時許，一同入住泰山區汽車旅館。2人疑在房內進行毒品性愛趴，但在過程中，蔣女混用毒品突然暴斃。蔡男眼見女友身亡，疑因吸毒後精神恍惚心情受創，竟利用女友的手機傳訊息給蔣女的閨蜜，告訴她蔣女已經死亡，並透露自己也準備「隨後跟上」。不料，閨蜜接獲訊息後並未第一時間報警或聯繫旅館，直至今天上午才與汽車旅館聯繫。

旅館員工接獲消息後，緊急持房卡開門查看，赫然發現蔣女全裸陳屍在床上，已明顯死亡；蔡男則被發現在浴室內輕生，警方獲報到場採證，在房內桌上發現 K他命殘渣袋及2包已拆封使用過的毒品咖啡包。經調查現場無打鬥痕跡，且2人身上除了蔡男有尋短痕跡外，均無明顯外力介入的外傷，初步排除他殺可能。

目前警方已聯繫雙方家屬趕往協助處理後事。家屬接獲噩耗後悲痛萬分，對2人死因無異議。檢察官將在下午到部立台北醫院進行刑事相驗，針對2人體內是否含有多種毒品反應進行調查，以釐清確切死因及事發經過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995