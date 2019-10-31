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2大原因破解「殲-20遇險境說」！　最新訓練照曝光...疑上高原抗印度

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▲▼央視《開講啦》邀請李剛擔任嘉賓。（圖／翻攝自多維新聞網）

▲ 央視《開講啦》邀請李剛擔任嘉賓，背後是殲-20和殲-16戰機。（圖／翻攝自多維新聞網）

實習記者許祐誠／綜合報導

央視《開講啦》26日播出的節目中，邀請大陸首款新一代隱形戰機殲-20的首飛飛行員李剛，擔任特別嘉賓分享心得。但當他分享，2013年曾有2名飛行員於駕駛新戰機途中發生小插曲的內幕時，卻被部分媒體誤解為殲-20差點遇險境，但根據他在節目中提及的2大要點，即可發現事故戰機並非殲-20。

根據《多維新聞網》報導，在央視這集的節目中，空軍特別出動一架殲-20和3架殲-16多用途戰機伴隨在李剛後方。當時問及為何被挑選為首飛飛行員的理由時，他開玩笑地表示，「難道不是因為我長得帥嗎」？但其實在節目中，他曾透露自己飛過13個系列，包括殲-10、殲-11、殲-16在內等24種戰機。他更自嘲，自己個子不高，反而抗載能力高，「很多人飛不過我。」

▲▼央視《開講啦》邀請李剛擔任嘉賓。（圖／翻攝自多維新聞網）

▲ 解放軍出動一架殲-20和3架殲-16上節目。（圖／翻攝自多維新聞網）

值得一提的是，由於他在節目中提到，有2名駕駛員在2013年4月8日當天，駕駛新戰機執行科研試飛任務，卻在高度1.25萬公尺、1.5倍音速時收油門，導致座艙瞬間發出砰砰兩聲巨響，引擎溫度急速飆高，所幸前艙快速將2台引擎關閉後，經過6次空中開車，最終順利在7000米高空重啟引擎，安全著陸。

由於李剛是殲-20試飛飛行員，因此被誤解成差點遇險境的戰機是殲-20，連解放軍空降兵軍官方微博「我們的天空」27日也發文說，「殲-20試飛遇險境」，所幸飛行員完美應對，才能安全著陸。但根據李剛提到的「2名飛行員」以及「前艙」描述的線索，報導認為，當時飛行員駕駛的戰機應該是殲-16。

事實上，殲-20從2011年1月11日首飛之後，至今尚未傳出遭遇危險或是事故的報導。只知解放軍空軍於13日曾宣布，殲-20將正式成為裝備空軍的「王牌部隊」，目前已經列裝3架以上殲-20進駐安徽蕪湖，被視為應對來自東南方的美日和台灣的威脅。

至於中國空軍官方微博「空軍發布」26日po出的殲-20宣傳影片，內容多次出現7架殲-20編隊的飛行照。隨後微博又在發布一張背景是高山的殲-20最新訓練照，被外界解讀為「上高原」執行任務，有可能是防範來自印度的威脅。因為印度在8日才從法國接受首架「疾風戰鬥機」（Rafale），堪比解放軍同類型的3代機。

▼ 空軍發布微博26日po出的殲-20訓練照。（圖／翻攝自「空軍發布」微博）

▲▼ 解放軍空軍發布微博10月26日po出一張殲-20訓練照。（圖／翻攝自「空軍發布」微博）

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