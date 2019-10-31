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過敏兒不哭不哭　伊萊克斯週年慶開跑　除蟎系列明星商品現在入手超划算

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▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲想要擁有一塵不染的居家環境，聰明的掃地機器人是你的神隊友。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

「哈～啾！」秋天到了，日夜溫差變大換季過敏的症頭超嚴重，加上空汙問題讓有過敏體質的人苦不堪言，擤鼻涕擤到皮膚紅腫破皮，一整天下來整包衛生紙都快要用完，真的好痛苦！要避開過敏原，「斷絕塵蟎繁殖的環境」加上「除去塵蟎糞便屍骸」是首要課題，維持家中整潔乾淨不難，有除蟎功能的吸塵器＋聰明的掃地機器人是關鍵！掃地機器人固定時間自動清掃，定期使用吸塵器二次清潔、清除塵蟎，主動加被動的打掃模式讓你事半功倍，清潔工事再也不是折磨。

忙碌一整天回到家想好好休息，但總感覺家裡打掃不乾淨，尤其是家中有寵物或幼兒，需要更加勤奮打掃，但是再怎麼勤勞，還是常常覺得腳底沙沙、床上也沙沙，明明買了掃地機器人，怎麼覺得反而像多了一個豬隊友？不是被電線纏住就是被地毯卡住，或是一直重複打掃卻永遠掃不到角落，有時候還會撞來撞去，讓人心生「還不如自己來」的念頭，想要有一塵不染的居家環境？光是勤勞沒有用，用對工具才是關鍵。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲「PURE i9 型動機器人」號稱0碰撞，三角外型可深入居家角落清潔，全民實測結果讓使用者驚豔。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲獨創的3D Vision智慧辨識，可精準偵測障礙物。

Electrolux伊萊克斯「PURE i9 型動機器人」號稱「有長眼睛」，擁有獨創的3D Vision智慧辨識，可精準偵測障礙物，清掃時不纏繞、不碰撞、不受困，也不會摔下樓梯，不管障礙物大小、開燈或關燈，都能完美發揮智慧辨識功能，達成0碰撞的完美成果，連骨牌迷宮都難不倒它！以後掃地再也不用收鞋收電線，更不用擔心掃地機器人一秒變坦克壓爛地上的物品，或是碾壓電線把自己纏住，優異的表現讓使用者大驚：「比老公還長眼！」

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲「回」字型清掃路徑讓清潔更有效率。

PURE i9的三角外型設計更加靈活機動，取代傳統圓形的掃地機器人設計，並搭載立體8爪高密度邊刷，可深入家中各角落，清潔無死角；經由科技演算採用「回」字型清掃路徑，加上強力氣流無刷馬達與0.7公升大容量集塵盒，掃地更有效率。除此之外，還有專屬APP可遠端啟動PURE i9，規劃打掃區域、事先排程，更有詳細的清掃紀錄，可以隨時follow打掃狀態，回到家前先啟動打掃，下班後別再拖著疲憊的身軀東擦西掃。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲PURE Q9外型獨特時尚，自主站立機身更省去收納的麻煩，放在家中也像是裝飾品。

有了一台聰明的掃地機器人，再加上一台功能強大的吸塵器，就是現代人生活中不可或缺的居家清潔關鍵，開啟吸塵器的時候最怕噪音大，伊萊克斯「PURE Q9強效靜頻吸塵器」的獨家降噪外型，讓啟動時的噪音低於50分貝；進化吸頭採兩側開放式設計，不僅集中前端氣流，側吸力更強，且HEPA級五重高效過濾系統，還能有效阻隔粉塵、避免二次汙染，濾網可直接水洗的特性，也讓吸塵器的清潔變得更容易。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲獨家毛髮截斷科技，吸完地不用再伸手拉扯卡在吸頭上的毛髮灰塵。

PURE Q9配備多種吸頭，換上不同吸頭就像擁有一台功能截然不同的全新吸塵器，其中UV床墊吸頭可變身成除蟎機，深層清潔床墊塵蟎，另外地板吸頭搭載新一代獨家的毛髮截斷科技，即使不開機，腳踩一下就踏板即可自動截斷毛髮，使用完吸塵器後不用再伸手去把打結的毛髮拉出來，能自主站立的機身也解決了收納困擾，多元吸頭一機多用加上便利的人性化設計，你的生活可以更優雅。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲超級完美管家HEPA除蟎版吸塵器經實驗證實可過濾99.99％的PM2.5。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲低重心、輕手感設計，搭配180度靈活吸頭，打掃毫不費力。

▲▼伊萊克斯週年慶。（圖／品牌提供）

▲UV床墊吸頭有獨創的紫外線UV光，可有效清除居家床墊中的塵蟎、細菌。

同樣受使用者喜愛的「超級完美管家HEPA除蟎版吸塵器」，經美國IBR實驗室證實對PM2.5的過濾效果達99.99％，簡直是過敏兒的福音，HEPA等級濾網讓過濾效果再進化，UV床墊吸頭以獨創的紫外線UV光，加上強力電動滾刷拍打，經英國過敏協會認證，可有效清除居家床墊中的塵蟎、細菌，低重心、輕手感設計，搭配180度靈活吸頭，乾淨，也能毫不費力。

伊萊克斯歡慶百年好禮三重送，現在購買伊萊克斯吸塵器商品，滿10,000就送1,000全國電子禮券；購買指定品項再加贈名牌亮彩平底煎鍋；且全線吸塵器商品皆享30天品質滿意保證，伊萊克斯除蟎明星商品想入手就趁現在！

現在就跟過敏原說掰掰►https://lihi1.com/Tv5R6

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伊萊克斯Electrolux塵蟎過敏掃地機器人吸塵器居家環境清潔

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