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昇基男神力推茶葉中的紅寶石　11/1頂級紅玉系列上市

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圖、文／貢茶提供

貢茶全球品牌代言人李昇基主演的《VAGABOND浪行驚爆點》播出後，收視開出紅盤，成為同時段收視第一！李昇基日前在台灣見面會上說過，因為拍《VAGABOND浪行驚爆點》發現演動作片真的不輕鬆，以後要「以虔誠的心、跪著看」動作片，同樣由昇基男神代言的「貢茶」，也要在11月推出讓大家「跪著喝」的紅寶石級絕品好茶！

▲▼昇基歐巴推薦貢茶新品「茶葉中的紅寶石」11/1優雅上市。（圖／業者提供）

歲末年終的時刻，國民歐巴李昇基為感謝所有Airen們一路以來的支持，除了好戲熱映讓粉絲們大飽眼福之外，更推薦由昇基歐巴擔任全球代言人的貢茶、推出有茶葉中的紅寶石美稱的「紅玉紅茶」系列飲品，其茶香獨特高揚且持久，天然的薄荷、肉桂香氣，入口清爽宜人，尾韻甘醇迷人。世界紅茶專家將此香氣譽為「台灣香」，最適合一邊追劇、一邊細細品嚐。

11月1日上市的「紅玉紅茶」系列，是以擁有世界唯一獨特茶香的「台茶18號」製作的紅茶為基底，茶湯豔紅如寶石，因此有了「紅玉」的美稱，英文名稱為RUBY，就是紅寶石的意思。除了推出廣受消費者喜愛的鮮奶茶飲品，特別推薦「蜂蜜紅玉凍紅茶」，蜂蜜清甜中透出薄荷與肉桂的香氣，加入QQ嫩嫩的紅玉紅茶凍，時尚優雅的雙重味蕾饗宴。

▲▼昇基歐巴推薦貢茶新品「茶葉中的紅寶石」11/1優雅上市。（圖／業者提供）

為迎接2020到來，昇基男神想跟所有Airen們，預約「貢度」一整年美好時光，特別推出專屬優惠，於11/1-11/30活動期間，凡購買2杯紅玉紅茶系列飲品，即可免費獲得『2020品牌桌曆』或『2020品牌日誌本』一本，上班上課都有最愛的貢茶陪在身邊！但限量總是殘酷，所有贈品都是數量有限、送完為止，活動詳情請密切鎖定「貢茶」的官網及FB粉絲專頁。

▲▼昇基歐巴推薦貢茶新品「茶葉中的紅寶石」11/1優雅上市。（圖／業者提供）

《與貢茶預約一整年的美好》
活動時間：11/1-11/30
活動地點：全台貢茶門市

活動詳情：
● 11/01-15 凡購買2杯紅玉紅茶系列飲品，即可免費獲得『2020貢茶品牌桌曆』一份
● 11/16-30 凡購買2杯紅玉紅茶系列飲品，即可免費獲得『2020貢茶品牌日誌本』一本
貢茶粉絲專頁: https://www.facebook.com/GongChaTaiwan/
貢茶官網: https://www.gong-cha.com

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