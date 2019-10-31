著陸時引擎吸入一隻飛鳥　美「末日機」噴掉200萬美元

▲美國海軍E-6B「水星」是一種基於波音707-320的指揮與通信中繼飛機。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍E-6B「水星」（Mercury）有「末日機」之稱，在著陸時引擎不小心吸入一隻鳥，海軍將此事件歸為「A級事故」，損失至少200萬美金（約6,100萬台幣），所幸事故無任何人傷亡，目前還不清楚吸入的是什麼鳥；每年軍事飛機發生約三千起野生動植物襲擊事件，民用飛機則有兩千多起事故。

根據NavyTimes報導，水星月初於馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站（Patuxent River）進行試飛，在降落的過程中不小心吸入一隻鳥，導致引擎受損。海軍空戰中心飛機部發言人蒂姆·布萊（Tim Boulay）表示，「事故發生時，飛機上剛好有一群專家，立刻為系統做了測試與評估。」

美國海軍安全中心將其評定為A級事故，意味著此事造成的損失超過200萬美元，幸好事故中無人傷亡，目前還在調查引擎吸入的是什麼鳥。不過布萊說，「飛機引擎已被替換，但也恢復作業程序，此事件正在調查當中。」

「水星」身價高達1.41億美元（約43億台幣），是一種基於波音707-320的飛機，在軍事作戰中占有一席之地，配備了機載發射控制系統，用作空中指揮和控制中心，在發生戰爭時作為美國海軍的指揮與通信中繼機。

飛機攻擊鳥的事件相當常見，根據國防部飛行合作夥伴（DoD PIF）得知，每年軍事飛機發生約3,000起野生動植物襲擊事件，民用飛機則有2,300多起事故。為了減少鳥類受傷的事件，政府也採取了各種預防措施，包括設置「鳥類／野生動物受飛機打擊危險計劃」（the Bird/Wildlife Aircraft Strike Hazard program，BASH）。