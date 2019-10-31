日本98架F-15J升級成「超攔截機」　總價45億美元

▲日本F-15J。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美國國務院批准98架日本F-15J升級需求，將變成「日本超攔截機」(Japanese Super Interceptor, JSI)，總金額45億美元（約1360億台幣）。F-15J是美國於1980年授權日本製造，總共約200架由F-15C/D改造而成，設計上只有防空能力，並無空對地功能。

國防安全合作局(DSCA)29日發表聲明，F-15J升級包含主動相陣雷達(AESA)、高級核心處理器II(ADCP II)、ALQ-239數位電戰系統，其他還有更精確的GPS導航設備與收音器，估計總費用為45億美元。該次升級計畫主要由為波音公司負責，三菱重工協助內部系統更新。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，日本要求的升級還包含「飛機與彈藥的整合測試」，不過美國國防安全局並沒有提到這個部分；日本則在2018年末的防禦計畫打算採購洛克希德馬丁AGM-158空對地飛彈，由F-15執行視距外攻擊任務。

日本空中自衛隊(JASDF)的F-15J機隊是在1980年由美國授權給三菱重工製造，內裝與其他的F-15有些微不同，設計上可掛載自製空對空飛彈，僅具備防空能力。日本當局多次想要進行全面升級，但礙於財政與政治的原因無法執行，造成各個機隊中的配置有所不同。

▲F-4EJ較老舊即將面臨淘汰。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

F-15升級後提供更強的空優戰力，日本未來還會擁有105架F-35A與42架F-35B，將取代F-4EJ與沒有升級的F-15J，短距離起降的F-35B將部署在出雲級直升機護衛艦上。

