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五角大廈撒70億買114架戰機　F-35A售價低於8千萬美元

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▲F-35主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲F-35主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國五角大廈29日宣布與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）下訂第2批F-35戰機，以70億2764萬美元（約台幣2146億7500萬元）的價格，分別為美軍與盟邦購買114架各式F-35，其中F-35A降幅12.7%，單機價格可降至8千萬美元（約台幣2億4千萬元）以下。五角大廈今年6月決議分3批下訂F-35系列戰機，共計478架。

F-35是單座單發動機且三軍通用的多用途戰機，F-35擁有3個子型號，分別是傳統起降型的F-35A、短場／垂直起降的F-35B、與航母艦載機的F-35C。這次的訂單採購的114架F-35，包括美國空軍的48架F-35A、海軍的9架F-35C、陸戰隊的F-35B，以及挪威的12架F-35A、澳洲的15架F-35A、義大利的8架F-35A和2架F-35B。

▲▼ 2018年4月25日，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

▲ 2018年4月25日，洛克希德馬丁一架F-35戰機在德國柏林的ILA航空展上亮相。（圖／路透）

此訂單宣布後帶動洛克希德馬丁股價上漲，28日小幅上漲1.3%，收在375.45美元，而F-35目前約佔洛克希德馬丁公司年收益的25％。

五角大廈於6月決議的3批訂單，總價約340億美元（約台幣1兆），是洛克希德馬丁有史以來最大的訂單。雙方不斷協議後達成共識要讓戰機售價降低，第3批訂單可望比第2批更低。

F-35計畫的長期目標是將機隊規模增至3000架以上，通過訂購透過大量生產，來降低飛機單價。洛克希德馬丁的執行長瑪麗蓮·休森（Marillyn Hewson）曾在6月表示，F-35的降價策略，讓所有已經或即將使用F-16的國家都變成潛在的客戶。

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