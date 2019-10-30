瀕死狗狗緊急手術！　飼主回國「不願付醫療費」　獸醫默默吸收：扼殺熱忱

▲院方連絡不上飼主，只好自行替狗狗開刀搶救。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

桃園一間動物醫院本月14日接到一隻生病的狗狗來住宿觀察，當天牠的食慾普通，狀況都還算穩定，但到了18日情況急轉直下，緊急照超音波才發現是「子宫蓄膿破裂」，導致嚴重腹膜炎，由於打了好幾通電話都連絡不上飼主，所以院方19日早上就替狗狗進行手術，否則再拖狗狗會有生命危險，沒想到飼主後來得知情況後，不但沒道謝，還堅決不付醫藥費。

院方今天在臉書PO文表示，狗狗18日出現異狀時，醫生就趕快進行打點滴、抗生素等等治療，但到了19日早上，狗狗已經快要敗血症，醫生知道沒辦法再拖了，所以立刻替狗狗手術，「一打開腹腔，果然滿肚子的膿」，經過漫長且危急的手術後，終於挽回狗狗的性命，牠在接下來幾天情況也逐漸穩定下來，令醫生們都鬆一口氣。

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▲飼主和院方簽的切結書。（圖／翻攝自該醫院粉專）



手術結束當天，飼主才看到院方傳來的訊息，結果只回了一句，「一定要手術這樣處理？不能用治療的方法嗎？」直到26日飼主回國後，才到醫院探望自家愛犬，但當天並沒把狗帶回家，堅決要讓牠多住兩天療傷。

飼主27日收到醫療費用的單子後，非常不滿地說無法接受，只願意支付一天350元的留宿費，其他手術、治療等等費用她不願負擔。由於醫師當下是擅自決定幫狗狗手術，所以飼主不付醫藥費，他也只能默默吸收全數費用，從自己薪水裡扣全額手術費，貼文還提到，「飼主成功地抹殺了我們的熱忱，醫師這幾天開始吃泡麵，邊吃邊說下次不敢再這樣了。」

其他網友看完紛紛替醫生抱不平，「如果是我，我真的跪下來感謝醫生都覺得不夠」、「連帶狗狗結紮都不願意做、害自己的狗狗子宮蓄膿的人，又怎麼會付醫療費，今天醫生若沒有緊急幫狗狗動手術，她應該是直接跟醫院槓上了吧！」

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