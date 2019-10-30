新款摺疊手機走復古風　三星新一代Galaxy Fold擬採「翻蓋設計」

▲三星新款摺疊手機擬採垂直「翻蓋」設計。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星今（30）日在官方推特上推文透露了下一代可摺疊螢幕手機的設計，與三星日前正式上市的Galaxy Fold左右對折不同，該機款採上下摺疊的「翻蓋式」設計。

據彭博報導，三星稍早在官方推特上展示出一項新的摺疊手機設計方案，協助開發人員開始思考該如何為該機款開發新的軟體，不過並未進一步透露這款方形摺疊手機的消息。

▼三星計畫於明年年初發表一款新型的可摺疊螢幕手機。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

今年早些時候，彭博曾在報導中表示，三星計畫於明年年初發表一款新型的可摺疊螢幕手機。預計該機款展開後的螢幕尺寸為6.7吋，具備更窄的邊框及更薄的機身，價格則較要價1980美元（約新台幣6.08萬元）的Galaxy Fold更便宜。

據先前報導，三星正在與美國設計師布朗（Thom Browne）合作，設計新款可摺疊螢幕智慧型手機，欲吸引更廣泛的消費者，特別是那些對時尚、品質及奢侈品更感興趣的族群。

▼三星新款摺疊手機擬採垂直「翻蓋」設計。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）

與目前的摺疊機款一樣，這款新的摺疊手機也將運行Android系統，據知情人的說法，這款摺疊手機的前鏡頭將採用類似Galaxy Note 10那樣的螢幕開孔設計，後置則為雙鏡頭。

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