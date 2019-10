英國72女議員表態力挺梅根！　譴責媒體霸凌「無端詆毀女性」

▲ 梅根與哈利一家目前正在美國度過6周的假期。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子(Prince Henry)與薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)結婚後不斷被放大檢視,近期都對媒體提起訴訟。多達72名女議員日前簽署一封公開信,表態力挺梅根,譴責媒體對她與她家人不利的報導帶有過時的殖民主義色彩。

CNN於29日報導,來自不同政治派別的72名女議員表示,支持梅根採取立場,反抗許多全國性報紙上有關她、她的個性與家庭的報導,「這些報導往往令人反感,具誤導性質。」信中提到,部分報導及新聞標題意圖詆毀梅根的形象,且沒有任何正當理由。

這72名議員在下議院共208名女議員中佔超過1/3,在信中強調,「更令人擔心的是,我們在這些報導中還看到一些只能以『過時、具殖民主義色彩』來形容的元素。」女議員們也補充,她們都理解在公共場合遭遇對女性的虐待與恐嚇的感受。

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4