真假胃食道逆流難分辨！花慈院設備再升級　不吃錯藥白挨刀

▲雷尉毅醫師操作內視鏡食道黏膜電阻抗測量儀器。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了更精準及快速的診斷與治療胃食道逆流症病人，花蓮慈濟醫院於2017年與國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授合作，專案引進內視鏡食道黏膜電阻抗測量（Mucosal Impedance）儀器。今年儀器經Vaezi教授與合作廠商改良後，不只儀器軟體可輔助醫師即時診斷外，測量長軟管上的氣球與晶片材質也再升級，使其與病患的食道黏膜更加密合，能更準確的進行食道黏膜電阻抗的測量。

▲內視鏡食道黏膜電阻抗測量儀上的氣球與微晶片進到人體食道內。

肝膽腸胃科醫師雷尉毅表示，花蓮慈院是除了美國之外，唯一擁有內視鏡食道黏膜電阻抗測量儀器的醫院，儀器軟體升級也與美國醫學中心同步，可在做胃鏡檢查的同時，快速精準幫助臨床醫師判定病人是否為真正的胃食道逆流症患者。

因現代人工作忙碌，越來越多民眾有胃食道逆流症狀，雷尉毅醫師指出，許多人在胃鏡檢查後，醫師使用氫離子幫浦抑制劑治療下，症狀仍然反覆發生，這時就要考慮他是否為「假的」胃食道逆流患者。

五十四歲的陳先生，四、五年來常常感到胸口灼熱，有時還會酸水逆流、胸悶、喉嚨卡卡等症狀。多次就醫檢查加上藥物治療後，症狀獲得改善，但若作息不規律、工作壓力大時，症狀又會反覆發生。陳先生經花蓮慈濟胃食道逆流團隊診斷後，懷疑他可能不是真正的胃食道逆流患者，建議他做「內視鏡食道黏膜電阻抗」的檢查。

內視鏡食道黏膜電阻抗測量儀由國際胃食道逆流症專家Michael F. Vaezi教授發明並取得專利，目前僅在美國范德堡大學醫學中心、西北大學紀念醫院、梅約醫學中心、美國華盛頓大學設有此儀器。花蓮慈院因在胃食道逆流症診斷研究領域有卓越表現，在2017年起與國際胃食道逆流症專家Vaezi教授合作，專案引進內視鏡食道黏膜阻抗測量儀，目前是唯一可在美國外進行食道黏膜電阻抗檢測的唯一醫院。

雷尉毅醫師表示，食道黏膜經過胃酸長時間逆流接觸後，讓原本緊密排列的食道黏膜細胞受損，使其細胞間隙變得較為鬆散，造成電阻抗值產生變化，透過病人進行胃鏡檢查的同時，將附有測量黏膜阻抗的微晶片軟管，進到食道末端後將氣球充氣，使球上的微晶片貼合食道以測量電阻值，再將測量的電阻訊號傳送電腦，透過軟體協助醫師判讀。

▲升級後的判讀軟體，可於兩分鐘內正確判斷是否為真正的胃食道逆流患者。圖示為非胃食道逆流患者。

今年十月，Vaezi教授與團隊改良氣球與微晶片的材質，使充氣後的氣球微晶片可更緊密貼合於食道黏膜上；再加上升級的判讀軟體，於兩分鐘內即可正確判斷受測病人是否為真正的胃食道逆流患者。

雷尉毅醫師指出，若病人經診斷後確認為真正的胃食道逆流患者，可以透過氫離子幫浦抑制劑治療，而當藥物治療效果不佳時，可施以內視鏡或外科手術治療。若病人不是真正的胃食道逆流症，而是敏感性食道或功能型心灼熱，他們需要的不是酸抑制藥物的治療，而是自律神經調控藥物及生活壓力的調適為主。

目前難治性胃食道逆流病人的診斷，須經二十四小時酸鹼阻抗測定儀檢測，但患者常因害怕而難以配合檢查。花蓮慈濟胃食道逆流團隊所引進的內視鏡食道黏膜電阻抗測量儀，可在病人做胃鏡的同時，快速精準的診斷其是否為真正胃食道逆流患者，對於難治性胃食道逆流病人，可減少許多無謂的臨床檢查、吃冤枉藥甚至開刀。

此黏膜電阻抗測量儀，還可在病友進行八週的氫離子幫浦抑制劑治療後，檢測其電阻抗值是否恢復正常，來判定病人可否停藥，以減少復發機率。透過黏膜電阻抗測量儀，不只可快速精準診斷並給予患者個人化醫療，更是未來治療胃食道逆流的新趨勢。

我沒有遲到，是時間遲到了！