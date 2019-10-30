右眼視線逐漸模糊！36歲男刮痧完中風　醫曝「危險部位」：不能亂按

▲趙男脖子上留有刮痧的印記。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市一名36歲的趙姓男子日前因身體不適，到自家樓下附近的一間按摩店刮痧，沒想到17日卻突然發現，自己的右眼視線逐漸模糊，左側肢體也開始麻木，隨後便趕緊到醫院看診。事後，看見了趙男脖子上留下的紅印，醫生當場叮嚀，在頸部做按摩、刮痧等動作後果不堪設想。

綜合陸媒報導，趙男17日突然感覺右眼視線模糊、左側肢體無力，因此趕到廣州市的南醫三院急診科就診。他向醫生坦承，最近因為沒有好好休息，時不時出現頭痛的症狀，所以才到自家附近做了頸部推拿及刮痧的療程。

據悉，南醫三院急診科醫生考慮趙男可能患有「急性腦中風」，所以先通知專門治療中風的醫生團隊，並立即展開完善的檢查程序。事後經檢查發現，趙男的右側大腦出現「多發急性散發點片狀梗塞」的現象，醫生當下也扯開了趙男的衣服領口，發現他的脖子兩側竟然還留下刮痧的紅印。

▲醫生指出，頸部旁邊有許多血管，應盡量避免按摩。

據悉，醫生指出，刮痧是一種比較暴力的按摩方式，有些血管是在頸椎的骨質旁邊，而血管因為外力的作用與骨質產生摩擦，導致血管內壁損傷。經影像檢查，趙男的頸內動脈顱外段形成了7米長的夾層，導致顱內出血而腦中風，目前在經過手術後，損傷的血管已修復完成。

對此，醫生也建議，市民儘量減少頸部的各種按摩、刮痧等操作，若有需要，一定要到正規的醫院進行評估或治療，防止引發頸動脈夾層；如果真的因刮痧或按摩而出現腦中風的現象，一定要及時就醫，大部分的病人幾乎都可被治癒。

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▼趙男經過手術後已漸漸恢復。