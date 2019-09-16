2019城鄉永續銀髮樂活國際論壇　中華醫大登場

▲中華醫大校長曾信超（右六）與日本、新加坡、菲律賓代表及南台灣的醫事類科大共同簽署大學社會責任實踐計畫合作意願書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本、新加坡、菲律賓和台灣多所醫事健康相關科技大學近百位學者專家，齊聚中華醫事科技大學，進行「2019城鄉永續．銀髮樂活國際論壇」研討會，從大學社會責任的銀髮照護、健康系統領導與管理、地方特色物產活化等多方面的議題，做經驗分享交流，期盼產官學攜手營造一個老有所依、老有所養的樂活社會。

「2019城鄉永續．銀髮樂活國際論壇」由中華醫大大學社會責任實踐計畫團隊與護理學院共同主辦，16日上午9時舉行開幕，中華醫大董事長鄭啟瑞、校長曾信超代表校方，歡迎來自國內外的學者專家蒞臨華醫，一起參與這場國際論壇交流的盛會，也期盼透過論壇的經驗交流，相互觀摩學習，讓大學在推動USR（大學社會責任實踐計畫）時能更貼近地方居民的需要，幫助地方發展特色產業達到創業、創新、創生的永續發展目標。此外，面對高齡社會的來臨，醫事健康相關的大學能發揮所長，為銀髮族打造一個老有所依、老有所養的樂活社會。

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▲2019城鄉永續．銀髮樂活國際論壇在中華醫大舉行，近百位國內外學者專家參與。

「2019城鄉永續．銀髮樂活國際論壇」以致力南台灣與國際連結，大學與社區互助共生友善環境，塑造新產業力量為目標，邀請日本加賀市地域振興協力隊タビト學舎代表飯貝誠與Associe Pd 公司代表直地晴美分享茶產地再興計畫和老屋活化的經驗。來自菲律賓大學的Herbosa副校長也分享菲律賓大學在健康照護系統與管理的作法與成果；新加坡新躍社科大學 Carol Ma Hok Ka教授則是從大學社會責任的實踐談如何與高齡照護結合。

同屬醫護專業大學的日本足利大學看護學院院長山門實、工學院副教授大野隆司，與南台灣的大仁科大校長王駿發、嘉南藥理大學副校長廖志祥、輔英科大護理學院院長黃芷苓、中華醫大護理學院院長謝政蓉等學界專家，在論壇中也以「南台灣暨日本醫事類學校-銀髮照護」為主題，分享交流各校在銀髮照護所投入的人才培育與執行成果。

▲中華醫大展示大學社會責任實踐計畫協助社區開發的各式特色產品，吸引與會國內外學者專家參觀。

主辦單位中華醫大近幾年積極推動大學社會責任實踐計畫，在論壇中也不藏私的由副校長孫逸民、護理學院院長謝政蓉簡報，如何協助台南市的後壁區及南關線4區進行活化老舊社區經濟，成立城鄉創生電力公司透過舉辦活動和人員進駐，達到城鄉交流、資源分享，進而幫地方實踐農村永續、傳產加值、老幼共學、旅遊行銷、創造就業、青年返鄉等6大共榮共生願景，與大家分享「中華醫大社會責任實踐的具體成果。

除了經驗分享與交流，與會的日本、新加坡、菲律賓及南台灣醫事類科大也利用論壇簽署共同實踐大學社會責任計畫MOU合作意願書，希望未來創造更多資源共享、交流學習的機會。