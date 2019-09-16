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港警出動水砲車驅離...一夜衝突8傷！議員許智峯「妨礙辦公｣被捕

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▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

▲香港示威者遭水砲車驅離。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

香港民陣原定15日舉辦反修例集會和遊行，隨後獲警方發出反對通知書，大批市民昨日遊行至金，警方則自政總附近出動水炮車和催淚彈驅離。到了晚間11點多，立法會議員許智峯在北角被帶上警車拘捕，港媒指出，他在處理市民個案時，被警方認為是阻礙辦公而遭逮捕。

大批市民在昨日下午2點多於銅鑼灣東角道聚集，遊行至金鐘，期間部分示威者多處縱火，隨後港警在下午5點左右舉黑旗警告，速龍小隊也趕往現場，施放催淚煙彈，之後出動水砲，噴灑驅離示威者。衝突一直持續到晚上，炮台山有一名灰衣男子被制伏在地，頭部流血；明園西街則有至少9人被逮捕，包括七男二女。

晚間11點多傳出立法會議員許智峯被防暴警察以「阻差辦公」罪名拘捕，民主黨在臉書專頁指出，當時議員於人行道上保護兩名路過夫婦，並要求警員停濫捕，警員以盾牌推他出馬路，並不斷叫眾人返回人行道路，隨後以阻差辦公罪名作拘捕。民主黨指，已通知家人及律師協助，許智峯沒有受傷，交保後會交代事件經過。

香港醫管局指，截至15日晚上9點，共有8人受傷送院，其中3人嚴重，3人穩定，2人已出院，年齡介在18至49歲。當中49歲男子一度「危殆」，隨後脫離險境，沒有傷者死亡。

香港政府發言人在晚間11點多強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，危害市民安全且嚴重破壞社會秩序。港府指出，示威者在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會，一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；亦有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。

政府發言人重申，使用暴力手段絕對不是解決問題的方法，只會令整個社會受到傷害。為解決當前的困局，政府已展示了最大的誠意，希望透過溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題。

▼915集會中共8人受傷。（圖／路透社）

▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

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