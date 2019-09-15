清大校園出現「犯罪哥」　大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」



▲清大校園內近日出現一名犯罪哥，嚇壞不少學生。（圖／翻攝靠北清大）

記者陳凱力／新竹報導

新竹清華大學校園內近日出現一位「犯罪哥」，不但會突然大喊「犯罪」兩字，還會扭動身體及四肢，做出彷彿舞蹈的動作，不少清大學生上網反映，表示自己常常被嚇到，臉書《靠北清大》更有網友指出，「犯罪哥」還會在路上做出「灌籃」的動作。據了解，這名「犯罪哥」是清大的研究生，校方收到同學反應，也已介入調查，將請輔導老師瞭解這名學生的狀況後，再進一步輔導與溝通。



「走在路上看到他都要特意繞道，因為我已經被他近距離嚇了三次了！」有清大學生在《靠北清大》貼文表示，校園內出現一位「犯罪哥」，不但會做出怪異舉動，還會突然無預警大喊「犯罪」，學生們也紛紛留言互相提醒，小心不要被嚇到。



清大也證實，這名「犯罪哥」是在校研究生，不過他是這學期開始才出現這些怪異的舉動，只是目前都未傷過人及對人攻擊；由於他的行為已經驚擾其他同學，校方已積極請教官與心理諮商師與他溝通，並瞭解他的狀況後再視情況繼續輔導，不過校方也坦承「對這名學生的狀況瞭解有限，不知道為何會出現這樣的舉動」，因此還需要多了解狀況才能給予適當的協助。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【更多新聞】

社工師強拉女住民參加團康 「3樓拖行到1樓」肘臀背都是傷

人夫偷吃前女友「愛情動作片當主角」 抓軌秒翻臉：被偷拍

戀鞋癖出沒單身女舍！教戰「射鞋SOP」 自白：正妹沒腳臭是真的