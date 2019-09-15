130縣道路面滿是小碎石！熱情學生彎腰清　抬頭見「潑猴嬉戲」揭開謎底

▲王姓大學生和同學看見130縣道旁，滿是野猴丟下的石塊，遂停車清除，並PO網提醒民眾注意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

在苗栗念書的1名王姓大學生，14日下午3時許和一群同學騎車經過苗栗縣130縣道、苑裡往三義方向時，發現路面有許多大大小小的石塊，王與同學擔心行車安全便下車排除石塊，赫然發現山林裡竟然有隻野猴作勢丟東西下來，這才驚覺路面石頭都是牠所為，趕緊PO網提醒路過民眾要小心安全。

王姓學生表示，14日下午3時許，正和一群同學騎車在130縣道時，就在一個轉彎處發現車道上有著大大小小的石塊，一行人擔心後面的車輛會發生危險，就停車將路面上的石頭清開；正當在清除的時候，就看到旁邊樹林裡有猴群奔跑，毫不畏懼路旁的行人及車輛。

▲一隻野猴就在樹林裡穿梭奔跑，絲毫不畏懼旁邊有人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

王姓學生說，原來路面上的石頭都是這群野猴所為，不僅是朝下方路面丟石頭，整群野猴在奔跑嬉戲時，也把山坡上的碎石頭一併帶下來；他和同學擔心後方車輛會有安全上的顧慮，所以才下車清除並PO上網路提醒民眾注意；網友們紛紛回應「感謝你們的善舉」、「自己也要小心」、「功德無量！」王姓學生也回「這是舉手之勞而已」；他還說，也有父母帶著小孩幫忙，真的給小朋友一個很好的示範。

►我沒有遲到，是時間遲到了！