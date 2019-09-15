墮胎診所醫生執業數十年　過世後家中搜出「2246具胚胎屍體」

▲墮胎醫師克洛佛日前過世，家中搜出大量胚胎。（圖／WSBT）

記者錢玉紘／綜合報導

美國印第安那州經營墮胎診所的醫師克洛佛（Ulrich Klopfer）日前過世，家人在他的住家中發現，一共藏有 2246 具的嬰兒屍體，相當驚人，目前還無法得知他收藏這些胚胎的原因，警方正在調查。克洛佛是當地有名的墮胎醫生，但也有多項違法及被檢舉的紀錄。

克洛佛先前在印第安那州南本德（South Bend）擔任婦科醫師，其中也有包含墮胎手術。他在9月3日過世，家屬們在12日前往他位在伊利諾州威爾縣（Will County）的住家收拾，驚見藏有大量以醫學方式保存的胚胎屍體，嚇得立即打電話報警，並請律師到場協助。

警方到場之後，已經將所有嬰兒屍體都取走檢驗，目前正在進行調查，家屬也全力配合中。警方聲明中也指出，目前沒有證據顯示，克洛佛在家中進行任何墮胎等醫療程序。

據了解，克洛佛在印第安那州好幾個縣都曾執業過，已經有幾十年，可能是該州最有名的墮胎醫生之一。2016年，他因沒有提供病人合理照護，以及違反多項規定，被吊銷執照。

還有一項紀錄顯示，他在2015時協助一名13歲的女孩墮胎，但未依該州法律執行，根據規定，診所必須要在執行墮胎前18小時告知並珍求病人意願，而克洛佛醫生在女孩初次問診時，就直接給了墮胎藥。另外，克洛佛曾幫一位10歲的小女孩墮胎，並且得知女孩是因為被叔叔性侵才懷孕，但卻沒有協助通報，反而讓女孩跟著父母回家，不過這並非他被檢舉的案件。

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