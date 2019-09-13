大港開唱斷16年歷史停辦　林昶佐：市府應深耕挽回形象

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

深耕16年的「大港開唱」11日在官方粉絲專頁宣布「大港開唱明年將會停辦」，內文之中提到「明顯感受不到市府對大港的支持」，引來不少音樂人和樂迷對於韓政府的不滿。無黨籍立委林昶佐13日表示，希望高雄市政府或高雄市議會能夠全力支持音樂文化工作者，這是高雄市長年以來深耕得來不易的成果，不管是大港開唱還是其他很多支持音樂文化的設施，都應該繼續深耕，挽回高雄市的形象。

林昶佐12日受訪時表示，當聽到「大港開唱」停辦的消息後，音樂界的朋友都很惋惜，他過去也曾參與大港開唱的團隊，認為活動也備受肯定，「明年決定停辦，當然相當可惜」。林昶佐說，希望各界可以更支持台灣的音樂祭，希望地方政府要多珍惜、社會各界也多支持很多很棒的音樂祭。

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）



林昶佐也指出，高雄市政府過去支持文化產業與音樂文化，是藝文圈的朋友大家都非常肯定的事情，所以在新市府上任後，很多音樂圈的朋友對於高雄市是否能保持一樣的支持力道感到十分憂慮，因此他建議高雄市政府或高雄市議會能夠全力支持音樂文化工作者，這是高雄市長年以來深耕得來不易的成果，不管是大港開唱還是其他很多支持音樂文化的設施，都應該繼續深耕，挽回高雄市的形象。

林昶佐說，整個歌迷圈與藝文圈對大港開唱的支持是「非常一面倒」，想要在這中間刻意做什麼操作是大可不必，而是應該花更多時間思考怎麼幫高雄市政府挽回支持音樂文化的形象，即便沒有大港開唱，高雄市還是可以透過不同方式幫助音樂文化工作者，他也相信許多在地的音樂人還是抱持著開放的態度，願意跟地方政府站在一起，「只要地方政府願意好好花心思在這地方」。