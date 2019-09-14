連撞16汽機車3店家！他酒駕失控…衝撞後180度翻車

記者林悅／台南報導

台南市永康區中山北路14日清晨發生一起重大交通事故，24歲楊姓男子涉嫌酒後精神不濟，人車失控擦撞停放於路旁之自小貨車1輛及機車等15部，共計16輛車受損，另波及3間店家，楊男自行脫困送醫無礙，幸無其他民眾受傷。

▲24歲楊姓男子涉嫌酒後精神不濟，人車失控擦撞停放於路旁之自小貨車1輛及機車等15部，共計16輛車受損，另波及3間店家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康分局永康派出所，於14日清晨5時46分接獲民眾報案，在中山北路68號前，發生一起交通事故，警方馬上前往查處巷，發現係1名24 歲楊姓男子，駕駛自小客車行經該處時，疑因酒後精神不濟，人車失控擦撞停放於路旁之自小貨車1輛及重機車等15部，共計16輛汽機車受損，另波及3間店家，幸好無其他民眾受傷。





楊男翻車後自行脫困，經救護車送醫救治，生命跡象穩定，惟經酒測，其酒測值達0.61mg/l，警方傳喚楊男到案，全案偵訊後依公共危險罪嫌等函送台南地檢署偵辦。

永康分局呼籲，駕駛人切勿酒後駕車，應指定代理駕駛、乘坐大眾運輸交通工具或代叫計程車返家，確保用路人平安，永康分局亦會加強取締相關危險駕駛行為，保障用路人及民眾安全。

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