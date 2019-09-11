戒治所門口撒尿「酒駕、鬥毆、亂入遊行」　19歲男大鬧雙北

▲鄭男脫序行為不斷，2月時在新店戒治所大門撒尿遭逮，2018年時「戰績」更是輝煌。（圖／記者季相儒攝）

記者羅志華／台北報導

1名年約19歲的鄭姓男子，於2019年2月間行經新店戒治所時，心中突感一陣鄙視，竟在大門口吐檳榔汁、撒尿，還自拍示威「到此一遊」；鄭男遭逮後坦承犯行，並與新店戒治所調解成功，北院依侮辱公署罪，輕判鄭男拘役5日，得易科罰金。但鄭男先前脫序行為不斷，於2018年間不但酒駕、騎車亂入遊行，又在中正紀念堂自由廣場與人互毆，整個台北都是他的「遊樂場」，彷彿孫悟空托世大鬧天宮。

據判決，鄭男於2019年2月13日上午7時許，行經新店戒治所時，心中突生一股鄙視，又自恃口有檳榔汁、膀胱有尿「火力強大」，竟對著戒治所大門吐檳榔汁，還撒了一泡尿並自拍「到此一遊」；鄭男到案時坦承犯行，之後也與新店戒治所調解成功，法院考量鄭男犯後態度尚可，又是學生身分，輕判拘役5日，得易科罰金。但鄭男的「戰績」可不只這件。

鄭男先於2018年3月22日15時許，行經台北中山南路時，見1群人正參加「謬德先生追思會」遊行，不甘寂寞的鄭男竟騎車插進人群亂入；3位參與遊行的民眾被激怒，持改道牌怒砸鄭男機車，警方緊急介入才平息糾紛。

2018年5月8日，鄭男又在中正紀念堂自由廣場，對民眾於現場擺放的五星旗、中華民國國旗及看板潑灑墨汁，雙方現場爆氣互毆，導致彼此都有多處擦、挫傷，事後鄭男與對方達成和解，互相撤告。鄭男另於2018年10月間酒駕遭逮，酒測值高達0.76，士林地院依公共危險罪，判鄭男3月徒刑，得易科罰金。鄭男在台北到處撒野，彷彿孫悟空大鬧天宮，脫序行為實在教人搖頭。

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