iOS 13下週五報到　更新前你應該做哪些準備？

▲在按下iOS 13更新前得先做好備份工作。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

下週五（9/20）除了將迎來iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的新機開賣外，也代表iOS 13將推出軟體更新正式版；更新後你將可獲得深色模式（Dark Mode）、相簿全新堆疊方式、照片的新編輯體驗、Sign in with Apple，以及全新的蘋果地圖使用體驗等。聽起來好處多多，不過在你心急地按下更新鍵前，還是要記得做好裝置資料備份工作，以免更新完卻發現有大半資料消失。

備份前先刪除：在備份前仔細想想，並翻閱一下自己的相簿或是其他經常使用的功能，你可能會發現當中有許多不必要的照片、截圖，或是資料，建議在備份前先行將這些東西先行刪除，才不會浪費掉你的備份空間，以及拉長備份時間。

iCloud備份：使用iCloud備份是一種較簡單的方式，每一個iCloud帳戶都有5GB的免費存儲空間，既然是免費，那麼怎麼可以不好好利用呢？

iCloud的備份方式相當簡單，只要到點選「設定」→「自己的名字」→「iCloud」→「iCloud備份」→「立即備份」。透過五個步驟即可快速的備份手機資料，不過要注意的是，要透過iCloud備份，裝置必須要在連接電源、Wi-Fi的狀態下才能備份。

▼利用iCloud進行iPhone備份是較為簡單的方式。（圖／記者邱倢芯攝）

iTunes備份：備份iOS設備的另一種方法是使用iTunes，這時候你需要一台安裝最新版本iTunes的電腦，並使用Lightning連接電腦與手機，且在備份前得先解鎖手機，且手機會跳出「您是否信任這部電腦」的訊息，在按下確認後iTunes就會跳出訊息框，此時請點選「立即備份」即可。

▲▼若是要使用iTunes進行裝置備份，你需要一台安裝最新版本iTunes的電腦。（圖／記者邱倢芯攝）

備份完畢後，如果你想確認是否有備份成功，只要看一下「立即備份」鍵下方的「最新備份」，即可確認備份的日期與時間。