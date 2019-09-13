疑似iPhone 11 Pro跑分出爐！海放Android手機

▲蘋果最新A13 Bionic晶片的效能備受關注。（圖／截自蘋果發表會）

記者王曉敏／綜合外電報導

今年新iPhone系列機款的亮點除了3鏡頭外，最新A13 Bionic晶片的效能也備受關注，稍早知名跑分平台Geekbench上出現名稱為iPhone 12,3、iPhone 12,5的跑分報告，推測應為今年新推出的機款iPhone 11 Pro、Pro Max的跑分結果，單核及多核成績皆分別達5,400多及13,000多，較其前一代機款iPhone XS、XS Max顯著提升。

從Geekbench的跑分報告來看，iPhone 11 Pro的單核5,472、多核13,769，iPhone 11 Pro Max單核5,477，多核13,834。先前蘋果宣稱，最新A13 Bionic晶片的CPU及GPU效能及速度皆較上一代提升20%，而前一代機款iPhone XS的跑分結果為單核4,780、多核11,250，iPhone XS Max則為單核4,813、多核10,266，不論多核心還是單核心，效能大約都提升20%左右。

▼疑似iPhone 11 Pro Max跑分。（圖／截自Geekbench）

▼疑似iPhone 11 Pro跑分。（圖／截自Geekbench）



iPhone 11 Pro、Pro Max的跑分結果皆為現有已知旗艦智慧型手機中的最高分，目前普遍用於高階Android手機的高通S855晶片跑分單核3,418、多核為9,703，而麒麟980晶片跑分則為單核3,289、多核9,817。

Geekbench的跑分主要是針對CPU，對RAM反而沒那麼看重，而蘋果也並未透露新機款RAM的規格。稍早知名爆料者OneLeaks在推特指出，iPhone 11系列機款最高配置了6GB RAM，不過從Geekbench的跑分報告來看，先前iPhone 11跑分報告顯示記憶體為3834MB，亦即4GB；至於iPhone 11 Pro跑分資訊顯示，記憶體為3759MB，同樣僅有4GB。若Geekbench結果準確，6GB RAM應該就僅是謠言。