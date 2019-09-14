其實iPhone 11有反向無線充電功能？推特爆料達人：Apple用軟體鎖住了

▲原本外界預期今年的新iPhone將會搭載反向無線充電功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

在iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max三款手機發佈前，有許多人都認為，為了要滿足AirPods無線充電版與Apple Watch的充電需求，今年的新iPhone將會搭載反向無線充電功能，但在新機公布後卻發現Apple仍舊未讓iPhone擁有這項功能。不過推特爆料達人Sonny Dickson在9/13的一則貼文中指出，三款新iPhone都擁有反向無線充電功能，只不過Apple用軟體鎖住了。

▼推特爆料達人Sonny Dickson貼文指出，三款新iPhone都擁有反向無線充電功能，只不過Apple用軟體鎖住了。（圖／翻攝自推特）

外國媒體MacRumors報導指出，今年三款新iPhone背蓋上的蘋果Logo特別挪移了新位置，據傳就是要讓用戶識別，在進行反向無線充電時應該將AirPods充電殼擺在哪個位置才能順利進行無線充電。

不過據傳現在iPhone 11系列手機上的反向無線充電功能非但被軟體禁用，且還可能進一步的被「終身監禁」；但是為什麼這項功能會被Apple所禁用？天風證券分析師郭明錤向外國媒體表示，這可能是因為Apple認為iPhone反向無線充電功能的充電效率未能達到Apple的高標準，因此乾脆將這項功能鎖住不給用戶使用。

不過事實為何目前並不清楚，等到下週五（9/20）iPhone正式開賣後，應該就會有「拆解部隊」來替我們解答了。