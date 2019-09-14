「北捷大眼正妹」身分曝光！舉牌宣導9/16起包包前背、上下車不滑手機

▲北捷宣導包包前背、上下車不滑手機，甜美服務員成意外「嬌點」。（圖／北捷提供）

記者柯沛辰／台北報導

台北捷運16日至20日加強宣導「包包不後背」、「上下車不滑手機」，尖峰時段可在部分捷運站看到服務人員柔性宣導。特別的是，宣導照中的正妹服務員五官清秀、笑容甜美，讓許多人眼睛為之一亮，已率先在臉書上引發話題。

捷運臺北車站、西門站、忠孝新生站、忠孝復興及大安站，一連四天上午8點至9點尖峰時段，將可看到身穿黃色背心的服務人員主動引導、叮嚀旅客，「車廂人潮擁擠，後背包請改前背或手提」、「上下車，別低頭滑手機」。

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北捷公司表示，為了舒緩尖峰時段列車擁擠、減少旅客間的無意碰撞、降低上下車及走路滑手機意外風險，將展開一系列後背包及手機使用安全宣導，希望「後背改手提，你我有空間」、「後背改前背，你我都安全」能如同禮讓、排隊文化般，形成另一個捷運禮儀，深植人心。

▲北捷每日平均運量超過210萬人次，後背包旅客隨處可見。（圖／記者季相儒攝）

北捷指出，目前每日平均運量達210萬人次，一些路段車廂在上、下午尖峰人潮眾多，站立空間狹小，難免發生後背包乘客「不自覺」碰撞，造成部分旅客不適，而且長期以來也有陸續接獲相關乘客反映。

除此之外，有些旅客前腳剛擠進車廂，但後背包來不及進到車內，也會導致車門夾到後背包，無法正常關閉再重新開啟、關閉，又或著倚靠在車門，後背包遭車門帶入，影響車門關閉、開啟，造成列車延誤。

北捷表示，相關內容除了在重點車站進行宣導，也會透過名人或明星車站廣播，與車站服務人員舉牌提醒一併實施，後續透過列車創意彩繪、車站電視影片宣導、本年度捷運文化宣導大使「柴語錄」插畫海報等多元方式，將讓旅客看得到，也聽得到。

至於宣導照中的正妹服務員，北捷向《ETtoday新聞雲》證實，確實是請內部員工協助拍攝，但不便透露相關個資。

▲北捷證實，照片中的服務人員是公司內部員工。（圖／北捷提供，下同）

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