1000元鈔上有望遠鏡！2枚隱藏防偽符號「連收銀員也不知」　500元鈔也有

▲千元鈔上有平常肉眼看不到防偽符號。（示意圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

大家平常所使用的新台幣1000元大鈔上，竟然隱藏2個平常看不到的防偽符號，而且如果設備不夠好還看不到！這種隱密的防偽技術，收銀員也不太知道。

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▲網友用短波紫光燈照射千元鈔，浮現出天文望遠鏡的防偽符號。（圖／翻攝爆廢公社公開版，下同）

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文「美麗的1000元鈔，在365nm紫外線照射下，漂亮的天文望遠鏡出現了。身份證上也出現漂亮的蝴蝶，搖曳生姿，翩翩起舞。」從網友PO出的照片上可以看到，1000元鈔上除了肉眼可見的4位小朋友外，在最右邊小孩旁還有一隻相當明顯的天文望遠鏡。

但其實1000元鈔的防偽標籤還不止於此，根據《三立新聞》報導，如果用短波的紫光燈照射1000元鈔背面，在玉山頂峰上也會有一朵菊花浮現。另外500元鈔票也有隱藏版設計，500元鈔票正面左邊會出現一位接球捕手、背面梅花鹿上則會出現綠竹葉。這些防偽設計，就連常在收錢的收銀員也不知道。

▲必須用短波紫光燈照射才會出現的望遠鏡防偽符號。

根據中央銀行網站指出，現行的新台幣鈔券防偽設計有：凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等，並以「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」等簡單口訣介紹辨識方法。

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